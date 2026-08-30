Shrek, il cane salvato dai combattimenti clandestini, cerca una nuova casa e una famiglia

Un cane sensibile e affettuoso, Shrek, cerca una casa e una famiglia dopo essere stato salvato dai combattimenti clandestini

Shrek, un cane salvato dai combattimenti clandestini, oggi cerca una casa e una vita tutta nuova. Dopo anni trascorsi in un contesto di violenza e paura, il cane ha imparato a fidarsi delle persone e a sperare in un futuro diverso. Salvato nel 2021 da volontari di Humane World for Animals e della Fondazione Cave Canem, Shrek ha iniziato un percorso di recupero che lo ha portato a scoprire un mondo segnato da serenità, gioco e affetto. Oggi, il cane è pronto a trovare una famiglia che lo accolga e lo aiuti a vivere in pace.

Un passato segnato da violenza e paura

Prima di essere salvato, Shrek viveva in un ambiente in cui la violenza era la regola. Costretto a combattere per sopravvivere, non aveva mai sperimentato la gioia di un gioco, la serenità di una passeggiata o la sicurezza di una carezza. La sua vita era dominata da paura, sofferenza e l’assenza di protezione. Gli esseri umani che avrebbero dovuto occuparsi di lui gli avevano insegnato ad aspettarsi dolore e pericolo. Solo quando è stato recuperato in provincia di Salerno, Shrek ha iniziato a comprendere che non tutte le mani sono pronte a ferire.

Shrek ha imparato a fidarsi delle persone dopo anni di violenza e paura. Il suo destino ha iniziato a cambiare nel 2021, quando i volontari lo hanno salvato e hanno iniziato un delicato percorso di recupero. Il cane, che portava sul corpo e nel comportamento le conseguenze di una vita trascorsa nei combattimenti clandestini, ha cominciato a scoprire un mondo completamente diverso.

Un percorso di recupero e di fiducia

Il recupero di Shrek è stato un processo graduale, basato sulla pazienza, sul rispetto dei suoi tempi e sulla costruzione di relazioni positive. Gli educatori della Fondazione Cave Canem hanno utilizzato la voce, le posture e i comportamenti per trasmettergli calma e sicurezza, permettendogli di esprimere la sua grande energia in modo sereno. Il gioco ha avuto un ruolo fondamentale nel suo percorso, aiutandolo a trovare un equilibrio tra l’energia legata al passato e la serenità del presente.

Shrek ha dimostrato una straordinaria capacità di reagire alle esperienze subite. L’esperienza di Mirko Zuccari, educatore cinofilo del progetto “Io non combatto”, ha sottolineato come il cane abbia trovato un nuovo senso di protezione e stabilità. Oggi, Shrek è un cane gioioso, sensibile e desideroso di costruire relazioni. La sua storia aiuta a superare uno dei pregiudizi più diffusi nei confronti dei cani provenienti dai combattimenti clandestini. Shrek non cerca semplicemente un tetto: ha bisogno di un luogo nel quale sentirsi protetto e diventare finalmente parte di una famiglia. Chi lo conosce lo descrive come un cane sensibile, affettuoso e capace di instaurare un rapporto profondo con le persone. Per lui viene cercata una famiglia consapevole, disponibile a rispettare i suoi tempi e a dedicargli attenzioni ed energie.

Chi desidera conoscerlo e presentare la propria candidatura per l’adozione può scrivere all’indirizzo info@iononcombatto.it. L’adozione sarà seguita anche durante la fase di inserimento, con l’affiancamento di educatori che offriranno il sostegno necessario per accompagnare Shrek nel nuovo contesto. Accoglierlo sarà certamente un gesto generoso, ma rappresenterà anche l’opportunità di costruire una relazione speciale con un cane che, nonostante tutto quello che ha subito, ha conservato una sorprendente capacità di amare.