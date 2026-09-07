Una promessa mantenuta: 5mila euro e un viaggio per portare a casa Poppy

Una coppia canadese porta a casa una cagnolina randagia da Montenegro dopo un viaggio e spese significative

Una coppia canadese ha speso quasi 5mila euro e affrontato un viaggio attraverso l’oceano per mantenere la promessa fatta a una cagnolina randagia incontrata durante una vacanza in Montenegro. L’incontro con Poppy, una meticcia che aveva iniziato a seguire la coppia sulla spiaggia di Budva, ha dato origine a un progetto di adozione che ha richiesto spese, imprevisti e un impegno duraturo. La decisione di portare a casa la cagnolina è nata da un legame nato per caso, ma si è trasformato in un impegno profondo e duraturo.

Un incontro che ha cambiato la vita di una cagnolina

Durante una vacanza in Montenegro, Jean-Philippe Nadeau e sua moglie hanno incontrato Poppy, una cagnolina randagia che aveva iniziato a seguire la coppia sulla spiaggia di Budva. La sua presenza, inizialmente un semplice episodio di viaggio, si è trasformata in un legame intenso. La cagnolina, descritta come una meticcia con caratteristiche che ricordano il pastore tedesco, ha iniziato a frequentare i loro alloggi e a diventare parte del loro itinerario. Quando la coppia ha dovuto lasciare Budva, il distacco è stato difficile, ma il legame sembrava non potesse essere interrotto.

La loro decisione di adottarla è nata da un sentimento profondo. Dopo il ritorno in Canada, hanno iniziato a organizzare l’adozione e il trasferimento internazionale, affrontando procedure burocratiche, vaccinazioni e spese. La cagnolina è stata sottoposta a cure veterinarie e vaccinazioni necessarie, mentre la coppia si occupava delle pratiche per il trasferimento. Tuttavia, il piano ha subito un’imprevista complicazione: la persona incaricata di accompagnare Poppy durante il viaggio non si è più resa disponibile, causando un ritardo e la perdita di un importo significativo.

Un impegno che ha richiesto sacrifici

Nonostante l’ostacolo, la coppia ha deciso di tornare personalmente in Montenegro per recuperare Poppy e portarla in Canada. L’intero processo ha richiesto circa 8.000 dollari canadesi, quasi 5mila euro, una spesa importante per un’adozione nata da un incontro casuale. Ma per Jean-Philippe e sua moglie, il valore di quella scelta non poteva essere misurato soltanto in denaro. «Era come se non l’avessimo mai lasciata», ha raccontato Jean-Philippe, riferendo il momento in cui hanno visto Poppy dopo mesi di distanza.

La loro storia è un esempio di come un incontro casuale possa diventare un impegno profondo. Da una spiaggia del Montenegro a una casa in Canada, Poppy ha percorso migliaia di chilometri per iniziare una vita completamente diversa. La decisione di portare a casa la cagnolina ha richiesto distanza, burocrazia, imprevisti e migliaia di euro di spese, ma la coppia ha scelto di tornare indietro per lei. Alla fine, Poppy non era più il cane incontrato per strada durante una vacanza: era diventata parte della loro famiglia.

La storia di Poppy e della coppia canadese è un esempio di come un legame nato per caso possa trasformarsi in un impegno duraturo. La loro decisione di adottare la cagnolina, nonostante le spese e i problemi, ha dimostrato un impegno sincero e un valore che va al di là del denaro. La loro promessa, fatta durante una vacanza, è diventata una realtà grazie a un impegno costante e a una scelta di cuore. La loro azione ha dato una seconda possibilità a una cagnolina senza famiglia. La coppia ha dimostrato che anche un incontro casuale può portare a un cambiamento significativo, non solo per la vita di Poppy, ma anche per la loro. La loro storia è un esempio di come l’amore e la determinazione possano superare ogni ostacolo, anche se il percorso è lungo e costoso.