15 cani salvati in Florida dopo un controllo, uno non ce l’ha fatta

15 cani trovati in condizioni disperate in Florida, uno non ce l’ha fatta dopo un controllo

Il 9 settembre 2026, durante un controllo effettuato in seguito a una segnalazione, sono stati salvati 15 cani in condizioni estremamente critiche, ma per uno di loro era ormai troppo tardi. Gli animali, trovati in un ambiente privo di cibo e acqua, sono stati recuperati da operatori dell’associazione no-profit “Rosalie and Friends”, che opera a Pensacola (Florida), e sono ora in cura in strutture specializzate. Tra i cani salvati, due Chihuahua avevano un peso di poco più di due chili ciascuno, segno evidente di malnutrizione e disidratazione. Uno dei cani, però, non è sopravvissuto, e l’indagine per accertare le responsabilità del colpevole è ancora in corso.

Un intervento che ha evitato il peggio

La segnalazione che ha portato al controllo è stata fondamentale per evitare un esito peggiore. Gli operatori dell’associazione no-profit “Rosalie and Friends” hanno effettuato un intervento immediato, salvando 15 cani e un gatto, tutti in condizioni di salute gravissime. La casa in cui erano stati abbandonati senza cibo né acqua si trova a Bay Minette, in Alabama, e la contea di Baldwin ha emesso un comunicato riguardo al caso. La donna responsabile, Jessica Philips, è già stata arrestata per gravi maltrattamenti animali, ma l’indagine è ancora in corso per chiarire i dettagli del caso.

Le condizioni di salute dei cani erano estremamente critiche, con segni evidenti di disidratazione e mancanza di nutrimento adeguato. Tutti i quattro zampe sono stati sottoposti a controlli medici approfonditi e sono in fase di riabilitazione. Il percorso di recupero è lungo e complesso, soprattutto perché i cani hanno vissuto un periodo prolungato senza cibo né acqua, rendendo difficile il loro recupero.

Un destino triste e un futuro incerto

Uno dei cani non è sopravvissuto, trovato ormai cadavere durante l’intervento. La tragedia ha messo in luce l’importanza del lavoro delle associazione no-profit e del coinvolgimento della comunità nel salvaguardare gli animali. La responsabile dell’associazione ha espresso dolore e rammarico per l’esito del caso, ma ha anche sottolineato l’importanza del salvataggio di 15 cani, che ora hanno la possibilità di riprendersi. Tra i cani salvati, due sono stati immediatamente curati per malnutrizione, con un peso di poco più di due chili ciascuno. Tutti presentavano gravi segni di disidratazione e mancanza di cibo e nutrimento adeguato. La donna responsabile, Jessica Philips, è già stata arrestata per gravi maltrattamenti animali, ma l’indagine è ancora in corso per chiarire i dettagli del caso. La casa in cui erano stati abbandonati senza cibo né acqua si trova a Bay Minette, in Alabama, e la contea di Baldwin ha emesso un comunicato riguardo al caso.