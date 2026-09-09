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15 cani salvati in Florida dopo un controllo, uno non ce l’ha fatta

15 cani trovati in condizioni disperate in Florida, uno non ce l’ha fatta dopo un controllo.

Di Redazione Impronta UnikaAggiornato 9 settembre 2026
15 cani salvati in Florida dopo un controllo, uno non ce l’ha fatta
15 cani trovati in condizioni disperate in Florida, uno non ce l'ha fatta dopo un controllo
15 cani trovati in condizioni disperate in Florida, uno non ce l’ha fatta dopo un controllo

Il 9 settembre 2026, durante un controllo effettuato in seguito a una segnalazione, sono stati salvati 15 cani in condizioni estremamente critiche, ma per uno di loro era ormai troppo tardi. Gli animali, trovati in un ambiente privo di cibo e acqua, sono stati recuperati da operatori dell’associazione no-profit “Rosalie and Friends”, che opera a Pensacola (Florida), e sono ora in cura in strutture specializzate. Tra i cani salvati, due Chihuahua avevano un peso di poco più di due chili ciascuno, segno evidente di malnutrizione e disidratazione. Uno dei cani, però, non è sopravvissuto, e l’indagine per accertare le responsabilità del colpevole è ancora in corso.

Un intervento che ha evitato il peggio

La segnalazione che ha portato al controllo è stata fondamentale per evitare un esito peggiore. Gli operatori dell’associazione no-profit “Rosalie and Friends” hanno effettuato un intervento immediato, salvando 15 cani e un gatto, tutti in condizioni di salute gravissime. La casa in cui erano stati abbandonati senza cibo né acqua si trova a Bay Minette, in Alabama, e la contea di Baldwin ha emesso un comunicato riguardo al caso. La donna responsabile, Jessica Philips, è già stata arrestata per gravi maltrattamenti animali, ma l’indagine è ancora in corso per chiarire i dettagli del caso.

Le condizioni di salute dei cani erano estremamente critiche, con segni evidenti di disidratazione e mancanza di nutrimento adeguato. Tutti i quattro zampe sono stati sottoposti a controlli medici approfonditi e sono in fase di riabilitazione. Il percorso di recupero è lungo e complesso, soprattutto perché i cani hanno vissuto un periodo prolungato senza cibo né acqua, rendendo difficile il loro recupero.

Un destino triste e un futuro incerto

Uno dei cani non è sopravvissuto, trovato ormai cadavere durante l’intervento. La tragedia ha messo in luce l’importanza del lavoro delle associazione no-profit e del coinvolgimento della comunità nel salvaguardare gli animali. La responsabile dell’associazione ha espresso dolore e rammarico per l’esito del caso, ma ha anche sottolineato l’importanza del salvataggio di 15 cani, che ora hanno la possibilità di riprendersi. Tra i cani salvati, due sono stati immediatamente curati per malnutrizione, con un peso di poco più di due chili ciascuno. Tutti presentavano gravi segni di disidratazione e mancanza di cibo e nutrimento adeguato. La donna responsabile, Jessica Philips, è già stata arrestata per gravi maltrattamenti animali, ma l’indagine è ancora in corso per chiarire i dettagli del caso. La casa in cui erano stati abbandonati senza cibo né acqua si trova a Bay Minette, in Alabama, e la contea di Baldwin ha emesso un comunicato riguardo al caso.

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Redazione Impronta Unika

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