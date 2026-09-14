Animali selvatici in pericolo: emergenza in Italia tra inquinamento, clima e bracconaggio

Animali selvatici in difficoltà a causa dell’inquinamento e del clima, con un cigno del Naviglio e rondoni in pericolo

Il cigno del Naviglio e i rondoni rappresentano solo due esempi di una situazione drammatica che coinvolge sempre più animali selvatici in Italia. Dalla fine di agosto 2026, i centri di recupero della fauna selvatica segnalano un aumento significativo di animali feriti, intossicati o debilitati, a causa di una combinazione di fattori ambientali e antropici. L’emergenza si estende su tutto il territorio nazionale, con dati che confermano un incremento costante degli ingressi negli ultimi anni. La crisi ecologica, alimentata da inquinamento, cambiamenti climatici e bracconaggio, ha reso necessario un intervento immediato per salvaguardare la biodiversità.

La crisi ecologica e i suoi effetti

Il caso del cigno del Naviglio, trovato avvolto in una patina scura e oleosa a causa di uno sversamento di liquami, ha messo in luce la fragilità del sistema idrico e la conseguente impatto sulla fauna. L’animale, ospitato presso il Centro Recupero Fauna Selvatica di Roma (CRAS) Lipu “La Fagiana” di Magenta, è in condizioni critiche e sottoposto a trattamenti intensivi. L’evento ha causato la morte di altre specie, tra cui una tortora, una gallinella d’acqua e un marangone minore, a causa dell’ingestione di residui tossici. La presenza di pallini da caccia conficcati nei tessuti del cigno ha evidenziato la sovrapposizione tra inquinamento industriale e bracconaggio.

La combinazione di fattori ambientali e antropici ha reso la situazione estremamente critica. L’aumento delle temperature estive ha ridotto la capacità di volo dei giovani rondoni, che si scaraventano all’esterno prima del completo sviluppo del piumaggio. Allo stesso tempo, le precipitazioni intense e le raffiche di vento hanno causato la distruzione dei nidi di specie come colombacci, aironi e rapaci. Nelle regioni meridionali, le temperature più elevate hanno alterato il letargo invernale, influenzando il dispendio energetico delle specie.

Le specie più a rischio

Le specie più colpite sono quelle che vivono in aree urbane o in prossimità di centri abitati, come i rondoni, i cicogni e i falchi. L’ibis eremita, una specie a rischio di estinzione, registra una mortalità stimata del 30% a causa del bracconaggio lungo le rotte migratorie. La frammentazione degli habitat, dovuta all’espansione urbanistica, all’infrastrutturazione e all’intensificazione dell’agricoltura, ha ridotto le aree di alimentazione e riproduzione della fauna selvatica. Questo ha aumentato l’incidenza di collisioni stradali, impatti contro vetrate e edifici, nonché casi di intossicazione e ingestione accidentale di rifiuti.

La pressione antropica e i cambiamenti climatici hanno aggravato la situazione. I dati del CRAS di Magenta indicano un incremento progressivo degli ingressi negli anni recenti, superando le quote del 2023 già alla fine della stagione estiva. Questa tendenza è stata osservata anche in altre strutture di tutela della fauna sul territorio nazionale. La vicinanza con i centri abitati e l’espansione delle attività umane hanno reso sempre più complessa la gestione della fauna selvatica.

Le valutazioni dei tecnici dell’inquinamento e della tutela ambientale evidenziano che i soggetti recuperati dai centri di recupero rappresentano solo una frazione limitata della mortalità totale. Molti animali feriti, intossicati o debilitati muoiono senza essere mai individuati o tracciati. La situazione richiede interventi urgenti e coordinati per salvaguardare la biodiversità italiana. La collaborazione tra centri di recupero, enti di tutela e comunità locali è fondamentale per mitigare i danni e trovare soluzioni a lungo termine.