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Jesse, la Bulldog incinta salvata dall’eutanasia: una battaglia per la vita

Una Bulldog incinta e gravemente anemica è stata salvata da un intervento rapido, evitando l’eutanasia.

Di Redazione Impronta UnikaAggiornato 16 settembre 2026
Jesse, la Bulldog incinta salvata dall’eutanasia: una battaglia per la vita

Jesse, una Bulldog incinta e gravemente anemica, ha visto il suo destino cambiare in poco tempo. Dopo appena 24 ore nel rifugio del Texas, il suo nome era già sulla lista per l’eutanasia. Tuttavia, qualcuno ha scelto di fermarsi davanti al suo box, guardarla e darle una possibilità. Il salvataggio è stato rapido, ma rappresentava solo il primo passo in una battaglia per la vita di Jesse e dei suoi cuccioli.

Una situazione di emergenza

Jesse, una Bulldog bianca e nera, era pallida, estremamente debole e affetta da una grave anemia. Le sue condizioni apparivano estremamente preoccupanti, tanto da metterla in pericolo di vita. I volontari avevano visto la cagnolina fragile dietro le sbarre e avevano deciso di intervenire. La sua permanenza nel rifugio avrebbe potuto concludersi tragicamente, senza alcuna possibilità di conoscere una vita diversa.

Le gengive erano quasi completamente bianche e il suo corpo appariva molto magro.

Un intervento tempestivo

Dopo l’intervento, Jesse è stata trasferita in ospedale, dove la gravità della sua situazione è diventata ancora più evidente. Le gengive erano quasi completamente bianche, il suo corpo appariva molto magro e l’anemia aveva raggiunto livelli tali da mettere seriamente a rischio la sua vita. I veterinari temevano che, senza un trattamento immediato, sia Jesse sia i cuccioli potessero non sopravvivere.

La temperatura corporea di Jesse ha iniziato a stabilizzarsi, segnale incoraggiante dopo le prime ore di cure.

Una trasfusione di sangue è stata somministrata urgentemente, ma l’organismo di Jesse, già fortemente provato, ha inizialmente faticato a reagire. In quelle ore, ogni minuto poteva essere decisivo. Poi è arrivato un primo segnale incoraggiante: la temperatura corporea ha iniziato a stabilizzarsi. Jesse stava reagendo alle cure. Superata la fase più critica, Jesse è stata affidata a una persona esperta nell’accoglienza e nella gestione degli animali bisognosi di cure, dove può essere controllata costantemente. Il salvataggio dal rifugio non significa che Jesse sia ormai fuori pericolo. La Bulldog ha bisogno di continuare le terapie veterinarie e di recuperare progressivamente le forze.

Le spese veterinarie hanno già superato i 3.000 dollari e potrebbero aumentare con il proseguimento delle cure.

La sua salute e, se le condizioni lo permetteranno, la gravidanza, sono l’obiettivo principale. I cuccioli che Jesse porta in grembo dipendono inevitabilmente anche dalle sue condizioni. «La storia di Jesse non riguarda soltanto lei, ma anche le piccole vite che porta dentro di sé», si legge nell’appello diffuso per raccogliere fondi destinati alle sue cure. La vicenda di Jesse ha attirato rapidamente l’attenzione anche sui social network, dove sono comparsi numerosi messaggi di sostegno. Molti hanno espresso il desiderio di contribuire alle sue cure, mentre altri hanno condiviso la sua storia nella speranza che possa raggiungere il maggior numero possibile di persone. C’è chi ha inviato parole di incoraggiamento, chi ha annunciato una donazione e chi ha espresso la speranza che, una volta superato questo momento, Jesse e i suoi cuccioli possano trovare famiglie pronte ad accoglierli.

Non è ancora possibile parlare di un lieto fine. Le condizioni di Jesse restano delicate e saranno i prossimi controlli veterinari a chiarire come procederà il suo recupero e quale sarà l’evoluzione della gravidanza. Ma rispetto alle ore trascorse nel rifugio qualcosa è già cambiato profondamente: Jesse non si trova più nella lista degli animali destinati all’eutanasia. Qualcuno ha scelto di fermarsi davanti al suo box, guardarla e darle una possibilità. Adesso la Bulldog continua la sua battaglia circondata da persone che stanno facendo tutto il possibile per aiutarla a recuperare le forze. E insieme a lei ci sono quei piccoli cuccioli che ancora non hanno visto la luce e che dipendono dalla resistenza della loro mamma.

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Redazione Impronta Unika

La redazione di Impronta Unika cura guide pratiche sul benessere e sulla convivenza responsabile con gli animali.

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