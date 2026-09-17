Cheyanne torna a casa senza Sunny: il dolore di perdere un animale che ha condiviso la vita per quasi dieci anni

Il 17 settembre 2026, Cheyanne ha aperto la porta di casa da sola, ma non ha trovato Sunny. La cagnolina, con cui aveva condiviso la vita per quasi dieci anni, non era più lì ad aspettarla. La scena, registrata da una telecamera di sicurezza, è diventata virale sui social media, condivisa da Cheyanne su TikTok. “Non ero pronta, dopo anni insieme ho dovuto dirle addio”, ha detto la giovane, raccontando il dolore di perdere un animale che era stato parte della sua vita fin da adolescente.

Un legame che ha superato le prove

La storia di Cheyanne e Sunny inizia quando la ragazza aveva 16 anni. Da quel momento, le due sono diventate inseparabili, vivendo insieme in diverse case e affrontando insieme momenti di gioia e di sofferenza. Sunny, affettuosa e protettiva, era sempre presente nella quotidianità di Cheyanne, accompagnandola ovunque e rendendo la sua vita più completa. La loro relazione ha superato anche momenti difficili, come l’incidente che ha quasi costretto la cagnolina a un intervento chirurgico.

Quando Sunny era appena un anno, è stata investita da un’automobile e ha subito una frattura al bacino. I veterinari hanno spiegato che senza un intervento chirurgico, la cagnolina avrebbe potuto non riuscire più a camminare. Cheyanne e i suoi genitori hanno deciso di sostenere le spese per l’operazione, e Sunny è tornata a camminare, continuando a vivere accanto alla sua umana per molti anni. Il loro legame è stato testato anche da nuovi problemi alla schiena, ma hanno affrontato ogni sfida insieme.

La fine di un’epoca

Circa due anni prima della sua morte, Sunny ha avuto un problema alla schiena che ha richiesto un periodo di riposo e farmaci. Il veterinario ha spiegato a Cheyanne che un altro grave infortunio avrebbe potuto avere conseguenze molto serie. Le parole del veterinario sono rimaste nella mente di Cheyanne, ma non si aspettava che il dolore arrivasse così presto. Una mattina, mentre tornava a casa, Cheyanne ha visto Sunny zoppicare. Poco dopo, ha capito che la cagnolina non riusciva più a stare in piedi e non aveva sensibilità alle zampe posteriori. Sunny non piangeva, ma le sue condizioni erano gravi. Cheyanne ha raccontato di aver capito in quel momento che la loro storia insieme stava arrivando alla fine. La perdita di Sunny è stata una prova difficile, che ha cambiato la sua quotidianità in modo radicale.

Un ricordo che non svanisce

Il giorno dell’addio, Cheyanne è tornata a casa da sola. La telecamera ha registrato il momento in cui ha aperto la porta, trovando una casa apparentemente uguale al giorno prima, ma senza la presenza di Sunny. “Rivedendomi, riuscivo a percepire chiaramente il dolore provato in quel momento, quasi come se stesse osservando un’altra persona”, ha spiegato. La sua cagnolina, però, continua a vivere nei ricordi, nelle abitudini condivise e in tutti quei piccoli momenti che hanno reso unico il loro legame.

Il video ha ricevuto migliaia di commenti, con molte persone che si sono riconosciute nelle immagini. Per Cheyanne, quelle immagini rimarranno la testimonianza di uno dei giorni più dolorosi della sua vita. La morte di Sunny ha lasciato un vuoto che non si è mai completamente colmato, ma il loro legame rimane un ricordo indelebile.