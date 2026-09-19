Gli ultimi elefanti di Sumatra rischiano di perdere il loro habitat a causa degli incendi

Da settimane, migliaia di incendi stanno devastando diverse zone dell’Indonesia, mettendo in grave pericolo gli ultimi elefanti di Sumatra. Questi animali, già classificati come «in pericolo critico» nella Lista Rossa dell’IUCN, rischiano di perdere definitivamente il loro habitat a causa della distruzione delle foreste, della riduzione delle risorse alimentari e della frammentazione degli spazi. Gli incendi, che hanno interessato circa 382.800 ettari di territori abitati dagli elefanti, stanno aggravando una situazione già estremamente delicata, con conseguenze irreversibili per la sopravvivenza della specie.

Incendi e frammentazione dell’habitat

Secondo i dati diffusi da Geopix, tra il 1° giugno e l’8 settembre 2026, i satelliti hanno rilevato 4.595 focolai all’interno di 21 territori abitati dagli elefanti di Sumatra. Tra il 1° e l’8 settembre si sarebbero aggiunti altri 177.979 ettari di territorio interessati. La frammentazione dell’habitat, causata da questi roghi, rende sempre più difficile per gli elefanti trovare acqua, nutrimento e percorsi sicuri. La riduzione della vegetazione e dell’acqua disponibile ha reso gli spostamenti tra le zone abitate dagli animali estremamente complessi.

Conseguenze per gli animali e gli esseri umani

La distruzione del loro ambiente naturale costringe gli elefanti a cercare cibo e acqua altrove, spesso vicino alle piantagioni, ai terreni coltivati e ai centri abitati. Questo aumento dell’interazione con gli esseri umani potrebbe alimentare nuovi conflitti, esponendo gli animali al rischio di aggressioni, avvelenamenti o uccisioni. Inoltre, il fumo prodotto dagli incendi rappresenta un serio pericolo per la salute degli elefanti, causando difficoltà respiratorie, intossicazioni e un progressivo indebolimento.

Le conseguenze non riguardano solo gli elefanti. Gli oranghi, altre specie che vivono nelle foreste indonesiane, sono anch’essi in pericolo a causa della distruzione del loro habitat. La situazione appare particolarmente preoccupante, poiché gli elefanti dispongono ormai di pochissimo spazio. Secondo le stime del WWF, in natura sopravviverebbero solamente tra i 2.400 e i 2.800 esemplari di questa sottospecie. La frammentazione dell’habitat è una delle principali minacce per il futuro degli elefanti di Sumatra. Senza territori collegati tra loro, gli elefanti incontrano maggiori difficoltà nel trovare acqua, nutrimento e percorsi sicuri. La distruzione del loro ambiente naturale non solo riduce la loro capacità di sopravvivere, ma aumenta il rischio di conflitti con gli esseri umani. La stagione degli incendi potrebbe proseguire fino a novembre, a causa delle condizioni climatiche eccezionali. Per una popolazione già ridotta e isolata in piccoli frammenti di foresta, ogni nuova perdita di habitat può avere conseguenze irreversibili. Proteggere le foreste di Sumatra significa quindi tutelare uno degli ultimi rifugi di questi straordinari animali. Se la distruzione del loro ambiente continuerà, la sopravvivenza dell’intera sottospecie sarà sempre più a rischio.