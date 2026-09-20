Rex, il cane di quartiere di Novoli, è morto dopo 19 anni di affetto e rispetto

Rex, il cane di quartiere che per 19 anni ha fatto parte della vita di Novoli, è morto, lasciando un vuoto profondo nella comunità. Il cane, noto per la sua dolcezza e la sua presenza costante, è stato sepolto nel cimitero per animali “L’Ultima Cuccia”, grazie all’impegno di chi lo ha accompagnato fino all’ultimo momento. La sua morte ha suscitato tristezza e commozione tra i cittadini, che lo hanno visto come un membro della famiglia. Rex, che non aveva una casa nel senso tradizionale, ha vissuto liberamente tra le strade del paese, diventando un simbolo di affetto e rispetto.

Un legame speciale tra animali e cittadini

Rex non era solo un cane, ma un simbolo di convivenza responsabile tra esseri umani e animali. La sua storia racconta come un animale, pur vivendo in libertà, possa diventare parte integrante della vita di una comunità. Gli abitanti di Novoli lo hanno accolto con attenzione, rispetto e affetto, creando un rapporto unico che ha attraversato generazioni. La sua morte ha messo in luce quanto sia importante costruire un rapporto basato sull’affetto, sulla conoscenza delle esigenze degli animali e sulla responsabilità.

La gestione dei cani di quartiere e la normativa

La gestione dei cani di quartiere deve avvenire nel rispetto delle normative locali, con il coinvolgimento delle autorità competenti e delle persone che si occupano della loro cura. In Puglia, la figura del cane di quartiere è disciplinata da specifiche leggi regionali, che prevedono controlli sanitari, sterilizzazione e identificazione. Non tutti i cani possono vivere liberamente: è necessario valutare ogni situazione con attenzione, garantendo la tutela degli animali e la sicurezza delle persone. Rex è stato un esempio di come un cane possa vivere in libertà senza abbandono, grazie a un sistema organizzato di tutela.

La morte di Rex ha suscitato grande commozione a Novoli, dove il cane era considerato un vero e proprio concittadino. L’assessora Federica Pezzuto ha partecipato all’ultimo saluto, a testimonianza del legame che univa Rex non solo ai singoli cittadini, ma all’intera comunità. In paese si è parlato anche della possibilità di dedicargli una statua, affinché il suo ricordo possa continuare a vivere nelle strade che ha percorso per quasi vent’anni. La storia di Rex non è unica: a Pozzuoli, in provincia di Napoli, viveva un altro cane di quartiere, Biondo, noto come “Biondo l’Anarchico”. Anche lui era diventato una figura familiare per residenti e visitatori, tanto che la notizia della sua morte ha suscitato grande tristezza. Sui social, i cittadini lo hanno salutato con parole cariche di affetto, ricordando il cane che per tanti anni ha fatto parte della loro quotidianità.

Le storie di Rex e Biondo raccontano quanto possa diventare profondo il legame tra una comunità e un animale, anche quando quest’ultimo non vive stabilmente all’interno di un’abitazione. La presenza dei cani di quartiere non è soltanto una consuetudine diffusa in alcune località italiane, ma una realtà disciplinata da specifiche disposizioni regionali. La gestione di questi animali deve avvenire nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile, attraverso il coinvolgimento delle autorità competenti e delle persone incaricate della loro cura.

Oggi Rex non c’è più, ma la sua storia continua a ricordare quanto sia importante costruire un rapporto con gli animali basato sull’affetto, sulla conoscenza delle loro esigenze e sulla responsabilità. Non tutti i cani hanno la stessa storia e non tutti possono vivere nelle medesime condizioni. Quello che non dovrebbe mai mancare, però, è l’impegno delle persone nel garantire loro protezione, cure e una vita dignitosa. Per gli abitanti di Novoli, Rex resterà per sempre il cane di tutti: un amico fedele, un compagno silenzioso e un piccolo grande simbolo della loro città.