Una madre che non ha mai abbandonato i suoi cuccioli

Una cagnolina ridotta a pelle e ossa, costretta a vivere tra i rifiuti, ha protetto i suoi cuccioli fino all’arrivo dei volontari. La storia, raccontata da Silvia Petetti, si svolge in una zona utilizzata come discarica abusiva nella regione di Canoas, nello Stato brasiliano di Rio Grande do Sul. La madre, estremamente magra e debilitata, non ha mai lasciato i suoi piccoli, rimanendo accanto a loro anche quando le sue condizioni erano estremamente critiche.

Un comportamento di sopravvivenza e accudimento

La cagnolina, pur essendo ridotta a ossa visibili, ha continuato a vegliare sui suoi cuccioli, anche quando la sua forza era quasi esaurita. I volontari dell’Istituto Eu Salvo Vidas, guidati da Paola Saldivia, hanno trovato la famiglia nascosta tra rifiuti, vegetazione e detriti. La madre non ha mostrato aggressività e non ha cercato di scappare, permettendo ai soccorritori di avvicinarsi e recuperare la cucciolata. La sua determinazione ha permesso il salvataggio di tutta la famiglia. Per conquistare la fiducia della famiglia, i volontari hanno portato del cibo secco e umido, attirando i cuccioli a poco a poco fuori dai loro nascondigli. Prima di lasciare la zona, i soccorritori dovevano assicurarsi che nessun cucciolo fosse dimenticato. La madre è stata messa in un collare per accompagnarla fuori, mentre i piccoli sono stati trasportati in braccio.

Un trasferimento in sicurezza

L’intera famiglia è stata sistemata in sicurezza per il trasferimento, lasciando alle spalle il luogo in cui avevano cercato di sopravvivere. La destinazione successiva è stata una struttura veterinaria, dove gli animali hanno ricevuto i primi controlli e le cure necessarie. La madre, visibilmente sottopeso, ha richiesto un attento monitoraggio del suo stato di nutrizione, idratazione e presenza di parassiti. Il futuro richiederà cure, controlli e tempo. Anche i cuccioli dovranno essere seguiti durante la crescita, con un percorso che potrebbe portarli verso l’adozione quando le loro condizioni lo permetteranno. La sua storia racconta una lotta per la sopravvivenza e un accudimento materno incondizionato, nonostante le condizioni estreme in cui si trovava.

Le immagini del recupero, condivise sui social dall’Istituto Eu Salvo Vidas, hanno suscitato reazioni emotive. Molti utenti hanno espresso empatia per la madre e per la sua determinazione a proteggere i suoi cuccioli nonostante le condizioni estreme. Il suo comportamento racconta una storia di sopravvivenza e accudimento materno in una situazione estremamente difficile. Ma una cosa è già cambiata: questa famiglia non dovrà più cercare riparo e cibo tra i rifiuti. Dopo essere rimasti insieme nel momento più difficile, mamma e cuccioli possono finalmente iniziare un nuovo capitolo, con la possibilità concreta di conoscere una vita lontana dalla fame e dall’abbandono.