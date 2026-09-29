Chi si occupa delle colonie feline in Italia? La risposta non è univoca, ma si basa su una collaborazione tra enti pubblici, volontari e associazioni animaliste. La tutela dei gatti liberi inizia con la normativa nazionale, ma è le Regioni, i Comuni e i servizi veterinari territoriali a stabilire le modalità concrete di gestione. La legge quadro n. 281 del 1991, in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo, rappresenta il riferimento fondamentale, ma le regole variano a seconda del territorio. La gestione delle colonie feline richiede una collaborazione tra diversi soggetti, con il Comune che spesso assume un ruolo chiave.

Chi si occupa delle colonie feline in Italia?

La gestione delle colonie feline nasce dalla collaborazione tra Comuni, servizi veterinari pubblici, associazioni animaliste e cittadini volontari. I Comuni e i servizi veterinari hanno competenze istituzionali, mentre i volontari svolgono un ruolo fondamentale nella gestione quotidiana. La persona che segue una colonia viene comunemente chiamata referente, tutor o “gattaro”. Il suo compito non consiste solo nel lasciare del cibo ai gatti, ma include il monitoraggio degli animali, la segnalazione di nuovi arrivi, il controllo delle condizioni di salute e la collaborazione per le sterilizzazioni. In alcuni casi, le amministrazioni promuovono corsi dedicati ai volontari, come il corso gratuito organizzato a Livorno nel settembre 2026.

La sterilizzazione è un passo essenziale per la gestione responsabile delle colonie feline. Lasciare che una popolazione di gatti liberi si riproduca senza controllo può determinare un aumento considerevole del numero degli animali, con conseguenze sul loro benessere e maggiori difficoltà nella gestione della colonia. Dopo la cattura e la sterilizzazione, i gatti destinati alla vita libera vengono generalmente reimmessi nella colonia di provenienza. La sterilizzazione è prevista dalle normative regionali e deve essere effettuata da servizi veterinari competenti. Inoltre, la cattura di un gatto libero non dovrebbe essere improvvisata, poiché tecniche sbagliate possono spaventare o ferire l’animale e rendere più difficili gli interventi successivi.

Registrazione e censimento delle colonie feline

Chi scopre o già accudisce abitualmente un gruppo di gatti di colonia dovrebbe evitare il fai-da-te e verificare innanzitutto le procedure previste dal proprio Comune. Non esiste infatti una procedura amministrativa unica identica in tutta Italia. A seconda della Regione e del Comune, possono cambiare il soggetto al quale effettuare la segnalazione, le modalità del censimento e le procedure per diventare referente ufficiale. In generale, il punto di partenza è rivolgersi al Comune o al servizio veterinario dell’ASL competente, segnalando la presenza del gruppo di gatti e chiedendo informazioni sul censimento delle colonie feline.

Il riconoscimento ufficiale è importante per il monitoraggio e il controllo delle nascite. Il riconoscimento ufficiale permette di inserire quella popolazione felina in un sistema di monitoraggio e controllo delle nascite. La gestione delle colonie feline in Italia è una realtà complessa ma essenziale per la tutela degli animali e del territorio. La collaborazione tra Comuni, volontari e servizi veterinari è fondamentale per garantire una gestione responsabile e sostenibile. La conoscenza delle regole previste nella propria Regione e nel proprio Comune rappresenta il primo passo per chi desidera occuparsi di una colonia felina.

Le normative regionali prevedono generalmente una specifica tutela dei gatti che vivono in libertà e del territorio nel quale sono inseriti. In Lazio, ad esempio, è vietato spostare i gatti liberi dal loro habitat. In Toscana, lo spostamento può essere previsto in circostanze specifiche, come situazioni di sofferenza o mortalità degli animali, o pericoli legati a opere edilizie, seguendo però la procedura prevista dalle autorità competenti. Per questo, quando una colonia crea problemi o il luogo in cui vive diventa pericoloso, la soluzione non è trasferire autonomamente i gatti, ma rivolgersi al Comune e ai servizi veterinari.