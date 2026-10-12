Fattoria Fantoni: 350 animali salvati e 50 specie diverse convivono in armonia

La Fattoria Fantoni, a Viareggio, è un progetto nato da un’idea semplice ma profonda: dare una seconda possibilità a animali in difficoltà. Oggi, la struttura ospita circa 350 animali appartenenti a 50 specie diverse, tutti liberati da situazioni di sofferenza e accolti in un ambiente in cui possono vivere con rispetto e dignità. L’idea è nata da Marco Fantoni, imprenditore nel settore della ristorazione, e Tiziana, figura chiave nella crescita del progetto. La loro collaborazione ha trasformato un’idea in una realtà concreta, dove gli animali non vengono utilizzati per scopi economici, ma vengono rispettati e curati con dedizione.

Un’oasi di libertà e rispetto

La Fattoria Fantoni non è solo un rifugio per animali in difficoltà, ma un esempio concreto di come la convivenza tra specie diverse possa essere possibile. I visitatori possono osservare animali come Baba, un toro bianco di circa 800 chili salvato dal macello, e Chantilly, una cavalla anziana arrivata in condizioni gravi. Ogni animale ha una storia, una personalità e un’esperienza unica, che Marco e Tiziana cercano di rispettare e valorizzare. Forse dovremmo imparare proprio questo da loro: essere un po’ meno interessati alle nostre differenze e molto più capaci di riconoscere ciò che abbiamo in comune.

La convivenza tra animali così diversi inizialmente lo preoccupava, soprattutto per la presenza dei suoi cani. Ma osservare specie differenti condividere gli stessi spazi ha cambiato la sua prospettiva. Marco ha visto cani e galline mangiare insieme, riposare vicini e condividere gli stessi spazi nel rispetto reciproco. Con l’aumento degli animali è diventato necessario trovare un terreno più grande, reso disponibile grazie all’incontro con Tiziana.

Un progetto che va oltre il salvataggio

La Fattoria Fantoni non si limita al recupero degli animali, ma cerca di trasmettere un messaggio più ampio: il rispetto per la natura, per gli animali e per le persone. Non abbiamo la presunzione di pensare di poter cambiare il mondo da soli. L’obiettivo è estendere il lavoro anche a animali che non vivono nell’oasi, promuovendo una cultura di rispetto e consapevolezza. «Quello che possiamo fare è cambiare la parte di quella storia che ci viene concessa», ha aggiunto Marco, riferendosi al modo in cui si percepisce il rapporto tra umani e animali.

La collaborazione tra Marco e Tiziana è stata fondamentale per il successo del progetto. «Oggi posso anche essere l’immagine di Fattoria Fantoni, ma senza Tiziana sarei poco più di una fotografia su un social», ha detto Marco, sottolineando il ruolo chiave della sua compagna. La loro partnership ha permesso di trasformare un’idea in una realtà concreta, dove ogni animale ha un posto e un nome, e dove la cura quotidiana è una priorità.

La Fattoria Fantoni rappresenta un esempio di come il rispetto per gli animali possa essere una scelta di vita. «Vorrei che una persona, dopo aver conosciuto la fattoria, ne portasse via un po’ più di rispetto nei confronti degli animali», ha concluso Marco. Il progetto continua a crescere, con nuove iniziative e un impegno costante per garantire una vita dignitosa a ogni ospite. La Fattoria Fantoni non è solo un rifugio, ma un luogo dove si cerca di insegnare a tutti, umani e animali, a vivere in armonia.