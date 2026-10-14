East Market di Milano presenta il nuovo spazio dedicato agli animali domestici

Il 18 ottobre 2026, all’East Market di Milano, debutta il nuovo spazio dedicato al mondo degli animali domestici, il Pet Market. L’evento si svolgerà all’interno dell’ex fabbrica aeronautica di Mecenate, in via Mecenate, 88/A, e sarà aperto dalle 10 alle 21. L’evento, che si inserisce nel contesto dell’East Market, evento vintage milanese dedicato a privati e professionisti, offre un’esperienza unica per chi ama i propri animali domestici. Il Pet Market è il primo spazio interamente dedicato al mondo degli animali, con accessori, servizi e attività pensati per cani e gatti.

Un’area dedicata agli amici a quattro zampe

All’interno dell’area Pet Market sarà possibile trovare accessori come guinzagli, collari, cucce e giochi, oltre a pet food naturale, pet bakery e servizi di toelettatura. Non mancheranno inoltre esperienze dedicate agli animali e ai loro proprietari, con la possibilità di farsi ritrarre da illustratori, artisti e fotografi. Tra gli espositori, Leo & Luna presenterà accessori per animali realizzati a mano, utilizzando tessuti selezionati e completamente lavabili. Quercia Bianca offrirà invece prodotti beauty naturali per cani e gatti, realizzati con piante officinali come camomilla, calendula e lavanda.

Il Pet Market è un progetto che unisce creatività, design e sostenibilità.

Il progetto nasce da una vocazione naturale dell’East Market, che da sempre è stato un evento pet friendly. Ogni mese migliaia di visitatori scelgono di trascorrere la giornata insieme ai propri cani, trasformando il market in uno dei luoghi più accoglienti e inclusivi della città anche per gli animali. Il Pet Market si propone come punto d’incontro tra creatività, design, sostenibilità e amore per gli animali, nello stile unico di East Market. Tra i partner dell’iniziativa, Oasi Muso, rifugio per cani milanese, e Dog Heroes e Cat Heroes, produttori di alimenti dedicati rispettivamente a cani e gatti.

Un’esperienza inclusiva e sostenibile

L’East Market, noto per la sua filosofia di riuso e sostenibilità, si distingue per l’idea di dare una seconda o terza vita a oggetti provenienti dal passato. Il motto “Everything Old Is New Again” è al centro dell’evento, che promuove una cultura del riuso e della sostenibilità. L’area Pet Market si inserisce in questa logica, offrendo prodotti e servizi realizzati con materiali riciclati o a basso impatto ambientale. Non mancheranno attività e esperienze dedicate agli animali, come sessioni di live painting e la possibilità di farsi ritrarre da artisti specializzati. Inoltre, l’evento sarà accompagnato da DJ set, mostre e aree tematiche, confermando East Market come un vero evento esperienziale dedicato a shopping, cultura, musica e condivisione. Il costo dell’ingresso è di 6 euro, e l’evento è aperto al pubblico. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’infoline al numero +393516559781.