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PETA Latino celebra un anno di progressi per gli animali durante il mese della cultura hispanica

PETA Latino celebra i progressi per gli animali durante il mese della cultura hispanica con iniziative e vittorie in diversi Paesi.

Di Redazione Impronta UnikaAggiornato 15 settembre 2026
PETA Latino celebra un anno di progressi per gli animali durante il mese della cultura hispanica

Durante il mese della cultura hispanica, PETA Latino ha celebrato un anno di progressi significativi per gli animali, con iniziative che hanno portato a vittorie in diversi Paesi. Dalla lotta contro la corrida alla protezione dei gatti e dei cani, passando per la difesa dei uccelli e dei delfini, l’organizzazione ha visto il suo lavoro riconosciuto e supportato da attivisti, celebrità e cittadini. L’obiettivo è stato quello di promuovere una società più compassionevole e rispettosa verso gli animali, con risultati tangibili e concreti.

Progressi significativi contro la corrida

Il mese della cultura hispanica ha visto importanti vittorie nella lotta contro la corrida, una pratica considerata crudele e inumana. In Yucatán, sette città hanno visto l’annullamento definitivo delle corse di toro, impedendo loro di essere svolte nella forma tradizionale e salvando la vita di decine di tori. Questo risultato è stato ottenuto grazie a azioni legali e alla collaborazione tra PETA Latino e attivisti locali. Inoltre, a Tijuana, il sindaco Abdiel Gutierrez ha cancellato un evento di corrida che minacciava di tornare dopo un periodo di assenza, dimostrando un impegno crescente per la protezione degli animali.

Protezione dei gatti e dei cani

PETA Latino ha continuato il suo impegno per ridurre l’abbandono e l’overpopulation degli animali, offrendo sterilizzazioni gratuite a centinaia di gatti e cani in Messico e in Puerto Rico. Queste procedure hanno previsto la nascita di migliaia di animali che, altrimenti, avrebbero vissuto una vita di abbandono o negligenza. L’organizzazione ha sottolineato che la sterilizzazione è un passo fondamentale per combattere la sovrappopolazione e migliorare la qualità della vita degli animali. La sterilizzazione è un passo fondamentale per combattere la sovrappopolazione e migliorare la qualità della vita degli animali. Inoltre, PETA Latino ha sottolineato come la riduzione dell’abbandono e della sovrappopolazione sia un obiettivo chiave per la protezione degli animali. L’organizzazione ha anche sottolineato come la collaborazione tra attivisti e cittadini abbia portato a risultati concreti e tangibili.

Le celebrità hanno giocato un ruolo chiave nel promuovere la causa degli animali. La cantante Chiquis ha partecipato a una campagna simbolica per i delfini, trasformandosi in una sirena intrappolata in una vasca da bagno per mostrare le condizioni in cui vivono gli animali nei parchi marini. Inoltre, l’attrice e produttrice Ariadne Díaz ha partecipato a una campagna ispirata al libro per bambini “The Story of Ferdinand”, un racconto che celebra la libertà e la non violenza. L’attore Kate del Castillo ha anche sottolineato l’importanza di liberare gli uccelli dalle gabbie, spiegando come la prigionia causi stress e sofferenza.

Le celebrità hanno giocato un ruolo chiave nel promuovere la causa degli animali. Inoltre, l’organizzazione ha lanciato una campagna contro l’industria del lana, con una protesta simbolica davanti a un negozio H&M a Mexico City. Gli attivisti hanno vestito animali feriti e hanno mostrato la violenza che accompagna la produzione del lana.

Con l’aiuto di migliaia di persone, PETA Latino ha visto crescere il suo impatto e il suo sostegno. L’organizzazione invita i lettori a unirsi alla sua comunità WhatsApp per essere aggiornati sui prossimi passi e sulle opportunità di fare la differenza. L’anno 2026 è stato un anno di progressi, ma il lavoro per gli animali continua e richiede il sostegno di tutti. Con l’impegno di ogni individuo, è possibile costruire un mondo più compassionevole e rispettoso per tutti gli esseri viventi.

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Redazione Impronta Unika

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