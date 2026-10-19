Tre cuccioli salvati dopo essere stati abbandonati sotto un ponte a Massa Lubrense

Il 19 ottobre 2026, tre cuccioli di cane sono stati salvati dopo essere stati abbandonati sotto un ponte a Massa Lubrense. La notizia, che ha suscitato indignazione e preoccupazione, si è conclusa con un lieto fine grazie a un intervento rapido e coordinato tra vigili del fuoco, volontari, polizia locale e veterinari. I cuccioli, completamente indifesi, erano stati gettati in un’area impervia e difficile da raggiungere, ma i loro lamenti disperati hanno attirato l’attenzione di alcuni residenti che hanno chiesto aiuto, dando il via a una complessa operazione di recupero.

Un intervento di soccorso straordinario

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco della squadra 16 di Piano di Sorrento, affiancati dagli specialisti SAF arrivati da Napoli, insieme alla polizia locale, ai volontari dell’Enpa e a un veterinario dell’Asl Napoli 3 Sud. La fitta vegetazione ha però impedito di localizzarli dall’alto, rendendo necessarie ulteriori operazioni con attrezzature specifiche. Soltanto nel tardo pomeriggio, grazie alla determinazione dei soccorritori e alla collaborazione dei cittadini, i tre cagnolini sono stati finalmente recuperati e portati in sicurezza. La loro storia rappresenta un importante richiamo alla responsabilità verso gli animali, esseri viventi che meritano protezione, rispetto e cure. Ogni segnalazione può fare la differenza. Davanti a un animale abbandonato o in difficoltà, avvisare tempestivamente le autorità competenti può significare salvargli la vita.

Le condizioni dei cuccioli e la protezione dei volontari

La notizia più bella riguarda le condizioni di salute dei piccoli protagonisti di questa vicenda. Nonostante la terribile esperienza, tutti e tre i cuccioli sono stati ritrovati in buone condizioni e attualmente si trovano sotto la custodia dei volontari dell’Enpa, che si stanno occupando della loro protezione e assistenza. L’associazione ha anche segnalato un possibile collegamento con un altro episodio di abbandono avvenuto nello scorso luglio, quando alcuni cani sarebbero stati lasciati nella stessa zona con modalità simili. Si tratta tuttavia di un’ipotesi che necessita di ulteriori accertamenti.

La normativa italiana prevede sanzioni penali per chi abbandona animali domestici o abituati alla cattività. Nei casi più gravi possono inoltre configurarsi ulteriori responsabilità legate al maltrattamento. L’amministrazione comunale di Massa Lubrense, guidata dal sindaco Lello Staiano, ha condannato fermamente l’accaduto, ricordando che l’abbandono degli animali costituisce un reato previsto dall’articolo 727 del Codice penale. Il Comune ha espresso un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al salvataggio, dai soccorritori ai semplici cittadini. Per questi tre piccoli amici, dopo tanta paura, si apre finalmente la possibilità di un futuro più sereno, fatto di sicurezza, attenzioni e, si spera, dell’affetto di una famiglia.