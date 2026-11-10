Moka, il cane con condizione cardiaca rara, torna a vivere la vita che ama grazie alla comunità

Un cane con una condizione cardiaca rara trova un nuovo inizio

Moka, un cane bruno che vive sull’isola di Maui, ha vissuto un’esperienza straordinaria grazie al sostegno della sua comunità. Diagnostico di una condizione cardiaca rara, Moka aveva bisogno di un pacemaker per regolare il suo battito cardiaco, che aveva raggiunto un ritmo estremamente basso, a volte inferiore ai 20-30 battiti al minuto. La sua salute era in pericolo, e il rischio di convulsioni, perdita di vista e quasi svenimenti era elevato.

La famiglia e la comunità si uniscono per salvare Moka

Per Geoffrey e Carla Wood, Moka non era solo un cane, ma un membro della famiglia da quando era cucciolo. Dopo anni di vita felice, Moka ha subito un grave episodio che ha scatenato la preoccupazione della famiglia. Dopo ulteriori test, è emerso che aveva una condizione rara chiamata miopatia atriale con arresto persistente degli atrii. La soluzione era un pacemaker, ma il costo e la distanza da un ospedale specializzato hanno reso il trattamento un’impresa difficile. La comunità ha dimostrato che l’unità può superare le sfide più difficili.

Con l’aiuto del Valley Isle Kennel Club e di professionisti veterinari, la famiglia ha trovato un’alternativa. L’ospedale veterinario di Washington State University a Pullman ha offerto un trattamento a un terzo del costo stimato a Oahu. Tuttavia, il viaggio di Moka verso l’ospedale era un’altra sfida. Per rispettare le normative di trasporto degli animali in Hawaii, Carla ha ottenuto un’autorizzazione medica. Moka è stato trasportato in aereo, separato dalla famiglia, un’esperienza stressante per il cane.

La determinazione della famiglia ha reso possibile il successo del trattamento.

Dopo il successo del trattamento, Moka ha ricevuto il pacemaker e ha iniziato a recuperare la sua salute. La famiglia ha organizzato appuntamenti regolari con un cardiologo veterinario a Kona, utilizzando un’azienda aerea che offre voli a bassa quota, più adatti alle sue esigenze. Moka ha anche ricevuto sostegno emotivo da altri passeggeri durante un volo di ritorno. Oggi, Moka è in salute e ha ripreso a fare attività come saltare ostacoli e correre. La sua famiglia spera di continuare a portarlo a Kona per controlli regolari, per assicurare che il suo cuore riceva il supporto necessario.

Dopo più di un anno lontano dall’agility, Moka ha ritrovato la sua passione per l’attività fisica. La sua storia è un esempio di come l’aiuto di una comunità può cambiare la vita di un animale. Con il sostegno di amici, professionisti e volontari, il cane ha trovato un nuovo inizio, tornando a vivere la vita attiva che aveva sempre amato.