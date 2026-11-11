Due nuove specie di scimmie urlatrici identificate in Amazzonia dopo 84 anni

Due nuove specie di scimmie urlatrici sono state identificate nel cuore dell’Amazzonia dopo un intervallo di 84 anni, grazie all’analisi genetica condotta da un team internazionale. Le specie, battezzate Alouatta iroi e Alouatta matogrossensis, rappresentano un importante passo avanti nella comprensione della biodiversità del continente americano. La scoperta, annunciata nel novembre 2026, ha rivelato una profonda diversità genetica all’interno del genere Alouatta, un gruppo di primati ben noto per i loro richiami gutturali capaci di propagarsi per chilometri nella foresta.

Un intervallo tassonomico lungo quasi un secolo

Il genere Alouatta, che comprende le scimmie urlatrici del Centro e del Sud America, ha visto l’ultima specie descritta formalmente 84 anni fa. Questo intervallo straordinariamente lungo ha reso la scoperta delle due nuove specie particolarmente significativa. L’analisi genomica ha permesso di distinguere linee evolutive separate all’interno di un raggruppamento precedentemente considerato omogeneo. Questo tipo di scoperta, tecnicamente definita cryptic species, è sempre più frequente in zoologia. Le due nuove specie, Alouatta iroi e Alouatta matogrossensis, abitano l’area amazzonica, uno degli ambienti biologicamente più ricchi e minacciati del pianeta. Alouatta iroi, chiamata in inglese Pantepui red howler, prende il nome dalla regione del Pantepui, un altopiano sudamericano caratterizzato da scenografici tepui. Alouatta matogrossensis, nota come Mato Grosso red howler, è associata alla regione brasiliana del Mato Grosso, un ecosistema di transizione tra Amazzonia e Cerrado.

La genetica rivoluziona la classificazione delle specie

Per decenni, la descrizione di una nuova specie si basava principalmente su misurazioni morfologiche, come la forma del cranio, il colore del pelo e la struttura dei denti. Oggi, il sequenziamento genomico ha aggiunto una dimensione completamente nuova: la possibilità di leggere direttamente la storia evolutiva di una popolazione nei suoi geni. Lo studio condotto dall’Università di Salford e dal CIBIO-BIOPOLIS ha analizzato i genomi di 11 specie del genere Alouatta, costruendo un quadro filogenetico dettagliato che ha reso visibili differenze prima invisibili.

Questo approccio non è solo un esercizio accademico. Sapere che una popolazione costituisce una specie distinta cambia radicalmente il modo in cui viene gestita dal punto di vista conservazionistico. Una specie criptica non riconosciuta rischia di non essere protetta da nessuna normativa. Secondo i dati del team di ricerca, almeno una delle due nuove specie affronta rischi di estinzione urgenti, direttamente collegati alla deforestazione. L’Amazzonia continua a perdere copertura forestale a un ritmo che non lascia margini di ottimismo. Identificare queste specie come entità distinte significa aprire la strada a misure di protezione specifiche, a monitoraggi dedicati e a valutazioni dello stato di conservazione da parte delle organizzazioni internazionali competenti.

Le scimmie urlatrici sono animali chiave per gli ecosistemi forestali: si spostano tra le chiome, disperdono semi e contribuiscono alla rigenerazione della foresta. Perdere una specie, anche una appena scoperta, significa alterare equilibri ecologici che si sono costruiti nel corso di milioni di anni. La scoperta delle nuove specie Alouatta iroi e Alouatta matogrossensis arriva quindi in un momento in cui la biologia della conservazione ha bisogno di dati precisi più che mai, e dimostra che l’Amazzonia custodisce ancora segreti che la scienza non ha finito di decifrare.