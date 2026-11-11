Il pesce barreleye ripreso in 4K: una creatura abissale con occhi verdi e testa trasparente

Il pesce barreleye, noto per la sua testa trasparente e occhi verdi, è stato ripreso in 4K per la prima volta a 600 metri di profondità nelle acque della California. L’evento, documentato dall’MBARI durante un’esplosione di ricerca a bordo della nave David Packard, ha reso visibile una creatura rara e misteriosa. La ripresa, realizzata da un team guidato dal Senior Scientist Steve Haddock, ha permesso di osservare il Macropinna microstoma nel suo ambiente naturale con una qualità di dettaglio senza precedenti. L’animale, che vive nella zona crepuscolare dell’oceano, è stato avvistato solo undici volte in quarant’anni di esplorazioni.

Una caratteristica unica: la testa trasparente

La testa trasparente del pesce barreleye è una caratteristica che ha suscitato grande interesse tra i ricercatori. Questa struttura, composta da una cupola gelatinosa, permette di osservare l’interno del cranio e i suoi occhi di forma tubolare e colore verde brillante. La pigmentazione verde non è casuale: agisce come un filtro che amplifica il contrasto visivo in condizioni di luce estremamente ridotta, tipiche della zona crepuscolare. Questo adattamento è essenziale per la sopravvivenza del pesce in un ambiente in cui la luce solare arriva appena e in modo diffuso. La capacità che più ha sorpreso i ricercatori è però un’altra: il Macropinna microstoma è in grado di ruotare i propri occhi. Quando una preda viene individuata sopra di lui, il pesce può riorientare lo sguardo per seguirla con precisione mentre si avvicina. È un adattamento che trasforma quegli occhi — apparentemente fissi e rivolti verso l’alto — in strumenti di caccia dinamici e versatili.

Un ecosistema poco conosciuto

Il pesce barreleye abita la cosiddetta zona crepuscolare, un ambiente in cui la luce solare non penetra in modo sufficiente per sostenere la fotosintesi, ma è ancora abbastanza presente da creare gradienti visivi sfruttabili dagli animali predatori. In questo habitat, il pesce si è evoluto per massimizzare ogni fotone disponibile. La testa trasparente non è solo una curiosità anatomica: è un’architettura ottica di precisione costruita da milioni di anni di selezione naturale.

Le riprese effettuate dal team dell’MBARI hanno reso visibile il pesce barreleye in una qualità di dettaglio senza precedenti. Immagini in 4K a 600 metri di profondità richiedono attrezzature specializzate e condizioni operative difficilissime, il che rende il risultato ancora più significativo dal punto di vista tecnico. Il team ha trascorso circa 20 minuti a filmare il pesce, un’eternità per chi lavora con veicoli sottomarini telecomandati in condizioni così estreme. Quei venti minuti hanno prodotto un documento scientifico e visivo di valore eccezionale.

Documentare specie come il Macropinna microstoma in alta definizione non è solo un esercizio di meraviglia — anche se la meraviglia ha un valore proprio. Le riprese ad alta risoluzione permettono ai ricercatori di analizzare comportamenti, posture, movimenti e interazioni con l’ambiente che le descrizioni morfologiche su esemplari catturati e conservati non possono restituire. Un pesce prelevato dall’abisso e portato in superficie perde la sua forma naturale: la pressione cambia, i tessuti molli si deformano, i colori sbiadiscono. Vedere il pesce barreleye vivo, nel buio in cui è cresciuto, mentre ruota quegli occhi verdi e luminosi, offre informazioni che nessun campione in formaldeide potrebbe mai fornire.

La rarità di questo avvistamento sottolinea quanto poco sappiamo ancora degli ecosistemi della zona crepuscolare. In quasi quarant’anni di esplorazioni oceaniche, l’istituto di ricerca californiano ha avvistato il Macropinna microstoma soltanto undici volte in totale. Una frequenza che dice molto su quanto questo animale sia elusivo, e su quanto poco sappiamo ancora degli ecosistemi della twilight zone, la cosiddetta “zona crepuscolare” dell’oceano.