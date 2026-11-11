Jeffry, il cane eroe che ha salvato 70 vite, si è spento dopo 17 anni di dedizione

Jeffry, il cane eroe che ha salvato la vita a 70 persone tra le macerie, si è spento dopo una vita dedicata al soccorso. Morto il 7 novembre 2026, il Border Collie aveva lavorato per 17 anni presso la stazione dei Vigili del Fuoco di Venezia, accompagnato dal suo fedelissimo conduttore, Mauro Masin. La sua morte è stata accompagnata dolcemente dall’affetto di tutti coloro che avevano condiviso con lui pericoli e avventure, da Amatrice a Rigopiano, passando per il crollo del Ponte Morandi a Genova.

Un lavoro di dedizione e coraggio

Jeffry ha dedicato la sua vita al soccorso, spesso in condizioni estreme. Dopo il terribile terremoto di Amatrice nel 2016, il cane si è messo a scavare tra le macerie per salvare eventuali superstiti, non si è fermato neppure davanti ai cumuli di neve che avevano sepolto gli ospiti dell’Hotel Rigopiano. In quel momento, 29 persone hanno perso la vita, ma Jeffry ha continuato a cercare, con il suo fiuto incredibile, per trovare tracce di vita.

Jeffry non si è mai fermato, anche quando le condizioni erano estreme.

Il suo lavoro non si è limitato alle operazioni di soccorso in Italia, ma ha incluso anche situazioni complesse come il crollo del Ponte Morandi a Genova nel 2018. Lì, Jeffry ha contribuito a salvare la vita di oltre 43 persone, dimostrando una dedizione senza eguali. Il suo lavoro è stato riconosciuto anche dal Presidente del Consiglio Regionale del Veneto, Luca Zaia, che lo ha ringraziato con sincera gratitudine per il suo operato.

Un eroe tra le macerie

Jeffry non era solo un cane da salvataggio, ma un vero e proprio eroe. Il suo fiuto, la sua determinazione e la sua capacità di comprendere le situazioni lo hanno reso un alleato indispensabile per i soccorritori. In un episodio particolarmente significativo, ha salvato un bambino autistico scomparso, non abbaiando ma accucciandosi accanto a lui per non spaventarlo ulteriormente. Questo episodio ha ispirato anche un nuovo naso elettronico contro il cancro, grazie al suo fiuto.

La sua dedizione ha salvato non solo vite, ma anche speranza.

La morte di Jeffry ha suscitato un’ondata di emozioni e ricordi. Molti lo ricordano con affetto, non solo per il suo lavoro, ma anche per la sua compagnia e la sua dedizione. Il suo fedelissimo conduttore, Mauro Masin, ha perso la vita poco prima, ma il loro legame è rimasto indelebile. La sua storia è un esempio di come un animale possa diventare un simbolo di coraggio e dedizione. Jeffry ha lasciato un segno indelebile nella memoria di chi lo ha conosciuto. La sua vita, lunga 17 anni, è stata una testimonianza di altruismo e coraggio. Il suo ricordo non potrà mai essere dimenticato, né il suo contributo al soccorso. Il suo lavoro, tra le macerie, ha salvato 70 vite e ha ispirato tante altre storie di coraggio e dedizione.