Una cagnolina timida trova casa grazie al web e a una famiglia

Ivory, una cagnolina Patou di 4 anni, ha trovato finalmente una casa dopo essere stata ignorata da decine di visitatori a New York. La sua storia, raccontata attraverso un video sui social, ha commosso il web e ha portato a un’adozione che sembrava impossibile. La cagnolina, molto timida e non osante avvicinarsi ai potenziali adottanti, era stata soccorsa insieme a tre dei suoi cuccioli, tutti in grave stato di denutrizione. Dopo un mese di cure attente, Ivory si era ripresa fisicamente e sembrava pronta per trovare una famiglia definitiva.

Una famiglia che ha fatto l’unanimità

La famiglia che ha scelto Ivory è stata una delle tante che hanno risposto all’appello lanciato da un’associazione di soccorso. John Calia e i suoi familiari hanno aperto le porte di casa a Ivory, confermando che si è subito rivelata «l’anima più dolce che si possa immaginare». La scelta non è stata casuale: la cagnolina, pur essendo timida, ha dimostrato un forte legame con i suoi nuovi padroni. La sua timidezza non ha mai impedito di mostrare un cuore pieno d’amore.

La sua adozione è stata accompagnata da un gesto simbolico: la famiglia ha organizzato una vera e propria «quinceañera», la tradizionale festa latinoamericana dedicata ai 15 anni, con tanto di torta e decorazioni a tema. Un modo tenerissimo per celebrare 15 anni di amore e ricordi insieme. La cagnolina, che non aveva mai avuto la possibilità di festeggiare, ha trovato finalmente la sua famiglia.

Un viaggio lungo e difficile

Ivory proviene da un allevamento nel Tennessee (USA), dove veniva utilizzata come riproduttrice. È stata salvata da un’associazione di soccorso, «Rise and Chine Animal Rescue», che l’ha portata in una famiglia affidataria a Brooklyn. Lì, insieme ai suoi cuccioli, ha imparato a fidarsi degli esseri umani. La sua storia è stata condivisa sui social network, dove un post ha suscitato un grande interesse e ha portato a numerose richieste di adozione. Tra queste, la famiglia di John Calia ha fatto l’unanimità. La sua storia è un esempio di come l’amore e la pazienza possano portare a risultati sorprendenti. La sua adozione non è solo un evento positivo, ma anche un messaggio di speranza per tutti gli animali che attendono una casa. La sua timidezza non ha mai impedito di mostrare un cuore pieno d’amore.

La sua storia ha suscitato un grande interesse e ha portato a numerose richieste di adozione. Tra queste, la famiglia di John Calia ha fatto l’unanimità. La sua adozione è stata accompagnata da un gesto simbolico: la famiglia ha organizzato una vera e propria «quinceañera», la tradizionale festa latinoamericana dedicata ai 15 anni, con tanto di torta e decorazioni a tema. Un modo tenerissimo per celebrare 15 anni di amore e ricordi insieme. La cagnolina, che non aveva mai avuto la possibilità di festeggiare, ha trovato finalmente la sua famiglia.

La sua storia è un esempio di come l’amore e la pazienza possano portare a risultati sorprendenti. La sua adozione non è solo un evento positivo, ma anche un messaggio di speranza per tutti gli animali che attendono una casa. La sua timidezza non ha mai impedito di mostrare un cuore pieno d’amore.