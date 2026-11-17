USA, un agente del servizio di controllo animali e lotta alla rabbia della contea di Cook ha risposto a una chiamata e ha seguito dei guaiti fino a una scatola di birra sigillata. Lì, ha scoperto un musetto minuscolo che spuntava dall’apertura. All’interno c’era una minuscola cagnolina a pelo duro, incastrata, che tremava e abbaia senza sosta. L’animale, inizialmente spaventato, era stato abbandonato in un luogo pericoloso, vicino a una strada buia, dove cacciano i coyote.

Una cagnolina coperta di pulci

L’agente ha recuperato la cagnolina, in seguito chiamata Suzie, e l’ha portata alla South Suburban Humane Society (SSHS). Durante la visita, lo staff ha scoperto una grave infestazione di parassiti, nonostante il collare antipulci. «Suzie era COPERTA di pulci», ha raccontato una rappresentante del rifugio a The Dodo. L’animale soffriva di problemi cutanei e perdita di pelo. Suzie era malata dappertutto, ma un bagno rilassante e una spazzolata accurata le hanno regalato presto un po’ di sollievo. La sua storia è iniziata con un abbandono in una scatola di birra. Suzie era stata lasciata in un bosco, in un luogo pericoloso e isolato. Il team del rifugio ha lavorato con dedizione per aiutarla a riprendersi. Dopo una notte di sonno completa nel suo nuovo canile, il giorno seguente Suzie si è sentita meglio. Il suo team è determinato a farla sentire amata, tanto più che la cagnolina ha circa 8 anni, secondo le stime del rifugio.

Un’adozione in arrivo

Dopo alcuni giorni di cure, Suzie sta abbastanza bene da poter raggiungere una famiglia affidataria, dove si riposa e si rimette in forza. Il rifugio spera di trovarle presto una famiglia per sempre, dove potrà godersi ogni giorno senza temere di ritrovarsi di nuovo sola in una scatola di birra. La SSHS non sa ancora perché Suzie sia stata abbandonata. Tuttavia, il team del rifugio è convinto che con l’amore e l’attenzione, la cagnolina troverà un nuovo inizio. La storia di Suzie è un esempio di come un piccolo gesto di compassione può cambiare la vita di un animale in difficoltà.

Un agente ha trovato una cagnolina in una scatola di birra.

Suzie era coperta di pulci e soffriva di problemi cutanei.

Il rifugio spera di trovarle una famiglia per sempre.

La storia di Suzie ha suscitato emozioni e solidarietà, con molti che hanno espresso il desiderio di aiutarla a trovare una casa. La sua avventura inizia con un momento di paura e abbandono, ma con l’aiuto di chi ha creduto in lei, potrebbe diventare una storia di speranza e redenzione.