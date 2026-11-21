Gandalf, un cavallo che aveva vissuto vent’anni di solitudine in un borgo abbandonato, ha trovato finalmente compagnia e cure grazie a una storia di solidarietà e dedizione. L’animale, rimasto solo per anni in un paese fantasma, ha visto il suo destino cambiare quando alcune fotografie lo hanno reso conosciuto a migliaia di persone. La sua storia, raccontata da Silvia Petetti, ha suscitato emozioni intense e ha portato a un intervento che ha salvato la sua vita, sebbene non abbia potuto evitare la fine.

Una vita di solitudine e un destino cambiato

Gandalf aveva vissuto per vent’anni in un borgo abbandonato, completamente solo, senza contatto con gli esseri umani. Il suo mondo sembrava essersi fermato nel tempo, e nessuno riusciva ad avvicinarsi a lui. La sua storia è emersa nell’autunno del 2024 grazie ai fotografi di Siena Urbex, che lo hanno immortalato tra gli edifici abbandonati. Le immagini dell’animale anziano e sofferente avevano suscitato un’enorme commozione, portando l’attenzione su una situazione di grave abbandono.

La sua solitudine era diventata una condanna, ma le foto lo hanno reso visibile a migliaia di persone.

Il presidente dell’associazione Italian Horse Protection, Sonny Richichi, ha raggiunto più volte Gandalf, cercando lentamente di conquistare la sua fiducia. Non era semplice avvicinare un animale che per tanti anni aveva evitato qualsiasi contatto umano. Tuttavia, attraverso pazienza e delicatezza, qualcosa era cambiato. Gandalf aveva iniziato ad accettare le cure veterinarie e, il 21 novembre 2024, era salito spontaneamente sul mezzo che lo avrebbe condotto verso una nuova vita.

Un nuovo inizio e le condizioni di Gandalf

Nel centro di recupero, Gandalf ha finalmente trovato assistenza, tranquillità e soprattutto compagnia. Accanto a lui c’era Crostino, un altro cavallo con cui condividere le giornate. Tuttavia, le sue condizioni fisiche erano già gravemente compromesse. Soffriva di importanti patologie degenerative agli arti anteriori, accompagnate da problemi articolari, tendinei e legamentosi. Gli operatori lo assistevano quotidianamente con farmaci, medicazioni, controlli veterinari e trattamenti mirati ad alleviare il dolore.

La sua malattia aveva peggiorato negli ultimi mesi, rendendo sempre più difficile il suo cammino.

Durante l’ultima settimana, una delle zampe anteriori aveva ceduto, rendendo impossibile sostenere normalmente il peso. Dopo ripetuti consulti veterinari, l’associazione aveva preso la dolorosa decisione di ricorrere all’eutanasia per evitargli ulteriori sofferenze. Le cure erano state possibili anche grazie alle donazioni dei sostenitori e alle adozioni a distanza. Gandalf è morto al centro di recupero di Italian Horse Protection, a Montaione, in provincia di Firenze, pochi giorni prima del secondo anniversario del suo arrivo, avvenuto il 21 novembre 2024. Il presidente Sonny Richichi lo ha ricordato con parole particolarmente toccanti: « Lo abbiamo accompagnato fino alla fine come aveva sempre vissuto, libero, ma questa volta non da solo». Gandalf lascia una storia che invita a riflettere sul valore del rispetto e della protezione degli animali anziani e fragili.