Un rifugio per gatti in Grecia, nato da un’idea di due abitanti dell’isola di Syros, è diventato un fenomeno globale grazie a un annuncio di lavoro straordinario. Joan Bowell e suo marito, originari della Danimarca, avevano sognato di creare un rifugio per gatti e per loro due, ma quando si sono trasferiti in Grecia, hanno scoperto che altri gatti, in difficoltà, avevano bisogno di aiuto. Il loro rifugio, chiamato “God’s Little People”, è diventato un’esperienza unica per chiunque desideri prendersi cura di gatti in un ambiente idilliaco.

Un lavoro straordinario per chi ama i gatti

Il lavoro, offerto come posizione part-time per sei mesi, prevedeva un compenso di circa 530 dollari al mese, ma includeva anche alloggio, tranquillità e un paesaggio mozzafiato. L’annuncio, pubblicato su Facebook nel 2018, cercava una persona responsabile, affidabile e con un cuore d’oro, in grado di prendersi cura di 55 gatti. L’annuncio, che inizialmente era destinato a pochi candidati, ha attirato oltre 80.000 applicazioni, trasformando il rifugio in un fenomeno globale.

Il lavoro non è un’escursione, ma un impegno reale. I candidati dovevano essere in grado di gestire gatti selvatici o non sociabili, conoscendo la psicologia feline e possedendo abilità di “cat-whispering”. Melinda Rundström, una veterinaria svedese, ha raccontato come l’annuncio fosse come se fosse diretto a lei. Dopo aver visto un documentario su Netflix, ha deciso di candidarsi e ha vissuto un’esperienza straordinaria, condividendo la sua passione per i gatti e la pace dell’isola.

Un’esperienza che ha cambiato la vita

Rundström ha descritto l’esperienza come un’immersione nella natura, con la possibilità di stare con i gatti, visitare le località dell’isola e godere di un ambiente tranquillo. Tuttavia, ha anche sottolineato che il lavoro non è un’escursione, ma un impegno reale. “Il lavoro è per chi è disposto a fare del bene”, ha detto, ricordando che il rifugio non è un luogo per foto o incontri famosi, ma per chi vuole contribuire a un mondo migliore.

Il rifugio ha accolto oltre 3.000 gatti. Joan Bowell ha raccontato come l’attenzione globale abbia portato non solo visibilità, ma anche una maggiore volontà di aiutare. La comunità locale ha iniziato a cambiare atteggiamento nei confronti dei gatti, e il rifugio è diventato un punto di riferimento per chi vuole fare del bene. La passione per i gatti, iniziata con un’idea personale, è diventata un’esperienza che ha trasformato la vita di molte persone. Il rifugio, che opera come una ONG e un centro di adozione, continua a cercare volontari e caretaker, con un programma di rotazione per chi desidera vivere l’esperienza. La storia di “God’s Little People” è un esempio di come un’idea semplice, basata sull’amore per gli animali, possa diventare un’esperienza globale e un’ispirazione per chiunque desideri fare del bene.