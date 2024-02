Passione Unghie: con un corso può diventare il tuo lavoro | Questi li segui on line

La passione per le manicure più eccentriche è nata ormai diversi anni fa: se sei appassionato ecco come specializzarti a Bologna.

Le mani per molte persone sono come il biglietto da visita quando ci si presente, e dalla loro forma, texture della pelle e cura delle unghie si può capire moltissimo di una persona solo guardandole e toccandole.

Ad esempio, una volta le mani morbide e prive di calli e segni erano tipiche delle persone nobili o ricche, che non avevano bisogno di lavorare: ovviamente, oggi è difficile fare una costatazione simile visto che ad esempio le persone che lavorano al pc non sono certo ricche, ma semplicemente sono occupate in un’attività che non danneggia le mani.

Oggi possiamo comunque capire molto guardando la mano di una persona, anche senza scendere in credenze come la lettura delle mani: siccome è molto di moda scegliere uno smalto o persino una manicure particolarmente eccentrica o creativa, grazie alla quale è possibile dedurre molto della persone che si ha di fronte.

Sono sempre di più le persone che vorrebbero lavorare nel campo dell’estetica, un campo molto redditizio che prevede però una tecnica impeccabile: ci sono dei corsi grazie ai quali potrai diventare un artista di questa tecnica.

Unghie stupende sempre, è facile rendersi professionali

Dopo aver intercettato questo bisogno, ovvero quello di formarsi in ambito estetico, non sono pochi i corsi professionalizzanti che sono stati promossi da diversi enti.

Oggi parleremo nello specifico di alcuni dei migliori corsi attualmente in circolazione e degli enti considerati più seri, validi e abilitanti nella città di Bologna, ma non solo.

Corsi online e in presenza

Tra gli enti considerati tra i migliori c’è il CECOP, che propone dei corsi anche online a partire da 30 euro fino ai sessanta per imparare l’utilizzo dello smalto semipermanente e non solo.

Inoltre, ci sono i corsi AddSkills, che a partire dai 31 euro promette di insegnare la perfetta tecnica della ricostruzione delle unghie; è presente un corso erogato dal medesimo ente che ha un costo di circa 80 euro e riguarda, ancora una volta l’applicazione dello smalto semi permanente. Insomma, le opportunità ci sono eccome! Se vuoi fare un tentativo basterà iscriversi a uno dei corsi meno costosi e iniziare a tentare di cimentarsi in questa pratica che è diventata in certi casi persino un’arte.