Se hai un cane, controlla sempre le sue gengive: se sono di questo colore è un pessimo segno | L’allarme dei veterinari

I proprietari di cani dovrebbero prendere l’abitudine di controllargli sempre le gengive. Se sono di questo colore è un brutto segno, e quindi dovrete chiamare immediatamente il veterinario.

Quando si adotta un cane, dopo un primo periodo di assestamento sia per il cane sia per i residenti dell’abitazione, fatto di scoperta e tanta pazienza, si diventa un tutt’uno. Ci si capisce al volo e dopo un po’ ci si inizia a chiedere come sia stato possibile prima vivere senza quel musetto che gira per casa.

Il cane è famiglia: ed è il primo che vediamo appena svegli ed è l’ultimo a cui auguriamo la buonanotte prima di chiudere gli occhi. Sempre lì, sempre disponibile e pronto a proteggerci dalle avversità della vita. La casa sarà sicuramente più sporca di prima, ma non sarà mai stata tanto piena d’amore come da quando c’è lui.

Purtroppo i cani hanno un periodo molto limitato di aspettativa di vita, per questo ogni proprietario amorevole, cercherà di farlo vivere il più possibile e nella maniera più salutare fattibile. Per questo bisognerà essere attenti a molti fattori per verificare che tutto proceda come di consueto.

Un’azione che ogni umano dovrebbe fare verso il suo amico a 4 zampe è quello di guardargli spesso le gengive. Se sono di questo colore, bisognerà subito contattare il veterinario per un rapido consulto.

Il cane e il controllo periodico delle gengive

Prima di spiegarvi come effettuare il controllo e cosa dovete sapere, volevamo riportarvi le varie patologie che potrebbero insorgere, qualora le gengive del vostro cane non fossero in uno stato ottimale. Ovviamente non tutte le volte che notate un colore anomalo può significare che sia presente una diagnosi così catastrofica, ma è per farvi capire quanto l’agire in maniera repentina possa realmente salvare la vita del vostro pet.

Qualora la bocca del vostro cane non fosse in uno stato ottimale potrebbe essere l’avvisaglia di un’anemia, di un’emorragia interna, di uno shock, di una malattia renale, infestazione da parassiti e nei casi peggiori l’ingestione di veleno per topi.

Come effettuare il controllo

Ed eccoci giunti al fulcro del nostro articolo, i proprietari di cani dovrebbero iniziare a effettuare con periodicità il controllo delle gengive del proprio animale in modo da verificarne lo stato di salute. Le gengive per essere sane devono apparire di un colore rosa salmone. Nel momento in cui fossero sbiadite, biancastre o addirittura grigie, bisognerà correre dal veterinario. Una prova che potreste fare è anche quella del premere delicatamente un punto qualunque della mucosa: in un cane sano, apparirà bianca per la pressione ma dopo pochi secondi tornerà al suo aspetto naturale.

Qualora invece non succedesse, dovrete immediatamente contattare il vostro veterinario e fargli fare una visita immediata. Molte volte poi non è nulla di grave ma per dormire sopra “7 cuscini” dovrà essere un veterinario a confermarvelo.