Se piangi davanti al tuo cane gli stai procurando un grosso danno: la scoperta dei ricercatori è davvero inaspettata

Occhio a piangere davanti al tuo cane. Senza saperlo potresti causargli un grosso danno e a spiegarlo sono stati dei ricercatori.

Che i cani siano i migliori amici dell’uomo è ormai una cosa che sappiamo alla perfezione. Questi quattrozampe sono infatti in grado di donarci tutto il loro amore senza chiedere niente in cambio. Essendo quindi così in sintonia con l’essere umano, anche loro possono soffrire quando vedono il loro padrone piangere. A spiegarlo è stata proprio una ricerca pubblicata su ScienceDirect che ha lasciato tutti senza parole.

A volte può capitare di vivere un momento di debolezza, stress, tristezza e tensione e di ricercare poi l’affetto dei nostri cani.

D’altronde questi animali, nonostante non abbiano il dono della parola, sono in grado di tirarci su l’umore con dei piccolissimi gesti. Se quindi anche tu scoppi talvolta a piangere di fronte al tuo cane, dovresti leggere attentamente questo articolo. Secondo un recente studio sembrerebbe infatti che questi animali possano soffrire a loro volta se dovessero assistere ad un momento di sconforto del proprio padrone.

Scopriamo quindi insieme nel dettaglio perché a volte è bene evitare di farsi consolare dal proprio cane e non mostrarsi in lacrime.

Perché anche i cani soffrono quando piangiamo

Come accennato precedentemente, è stato condotto uno studio che, successivamente, è stato pubblicato su ScienceDirect. Dopo attente analisi in cui è stata utilizzata la cosiddetta citizen science, sono state raccolte abbastanza informazioni per confermare che i nostri cani soffrono quando ci vedono piangere. Questo passaggio di emozioni è stato definito dai ricercatori come un vero e proprio contagio emotivo.

Inutile dire che la scoperta è stata del tutto inaspettata e ha lasciato il mondo intero senza parole. Ma come è stata condotta l’indagine?

Come è stata condotta l’indagine

Per confermare la cosa, i ricercatori hanno confrontano diverse reazioni di cani da compagnia con quelle dei maiali da compagnia. Hanno dunque utilizzato dei suoni simili al pianto umano e, tra i due animali, i cani hanno dimostrato una maggiore empatia e stati emotivi negativi a seguito delle vocalizzazioni sentite. Dalla ricerca è inoltre emerso che i maiali hanno reazioni simili al canticchiare umano e non al pianto.

Insomma, possiamo quindi affermare che i cani non ci abbandonano mai e, da veri migliori amici dell’uomo, odiano vederci soffrire!