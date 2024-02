Ho scoperto un luogo incontaminato: questo zoo é a due passi dalla città | Sta per riaprire

Nei pressi della bellissima città di Ravenna un luogo ideale per una fuga dalla città per sentirsi nella natura selvaggia: un’attrazione top.

Quando si vive in città non di rado si ha voglia di fuggire e riscoprire le proprie radici nella natura incontaminata per prendere una boccata d’aria e ripartire, poi, con una nuova energia.

Grazie alla riapertura di questo Parco Safari, chi vive a Ravenna può farlo percorrendo pochi chilometri che consentiranno al visitatore di vivere una realtà che sembra totalmente distaccata da quella quotidiana.

Il Safari costituisce una esperienza davvero incredibile visto che permette di viaggiare in auto attraverso un enorme parco fatto su misura per gli animali, che dà l’illusione di essere intrusi in un ambiente naturale.

Il parco riaprirà il 4 di Marzo 2024, vediamo quali sono i prezzi e le possibilità per accedervi, e soprattutto dove si colloca rispetto alla città di Ravenna.

Un parco stupendo

Il luogo di cui parliamo si chiama Safari Ravenna, che ha annunciato da poco l’apertura che sarà il 3 marzo 2024: si trova, nello specifico, a Via Dei Tre Lati 2x, Località Mirabilandia – Savio di Ravenna (RA).

Il parco offre moltissimo: un percorso di 4 chilometri nel corso del quale sarà possibile ammirare gli animali in piena libertà, un percorso che è possibile compiere in automobile oppure nell’apposito trenino presente a Safari Ravenna.

Prezzi e orari

Sul sito sono presenti tutte le indicazioni molto dettagliate grazie alle quali è possibile capire quando è aperto il Safari e quando è possibile acquistare i nostri biglietti. Per quanto riguarda le tariffe, il biglietto intero è di 25 euro, il ridotto per bimbi dai 3 ai 10 anni è di 15 euro: per scoprire tutte le riduzioni anche per persone con disabilità, basta visitare il sito ufficiale.

Il Safari, inoltre, ha anche degli obiettivi più che nobili, come quello di educare bambini e adulti alla biodiversità, all’importanza della tutela degli ecosistemi, alla centralità della salvaguardia delle specie in via di estinzione. Vi sono, infatti, percorsi di disseminazione scientifica e educazione per i più piccoli, iniziative in cui lo staff del Safari si impegna profusamente. L’offerta didattica, infatti, è studiata, ideata ed eseguita da personale specializzato, che si impegna a informare sulle caratteristiche degli animali presenti nel parco, sulle loro abitudini e le loro peculiarità. Cosa aspettate?