Lidl, allarme rosso tra i clienti: nota pasta fresca ha cambiato colore | Corri al frigo a controllare

Attenzione alla pasta acquistata nel noto supermercato Lidl; proprio in queste ore una ha cambiato colore. È subito allarme rosso.

Se anche tu ami recarti da Lidl per fare la spesa, forse dovresti controllare immediatamente in frigo tra i tuoi ultimi acquisti. Questo perché, proprio in queste ore, una nota marca di pasta ha cambiato colore ed è risultata alterata agli occhi dei consumatori, come segnalato da IlFattoAlimentare.it. Ma ecco nello specifico di cosa si tratta così che anche tu possa evitare di consumare questa pasta.

In queste ore si è sentito parlare più e più volte di un certo allarme rosso tra i clienti della Lidl. Sembrerebbe infatti che un alimento da loro rivenduto abbia cambiato aspetto e colore.

Una notizia che è certamente diventata virale da subito e ha messo in guarda i consumatori del noto discount. Già mesi prima si era sentito parlare di alcuni ravioli nocivi rivenduti sempre da Lidl e, dunque, sembrerebbe non essere il primo caso. Anche questa volta ad attirare l’attenzione mediatica è stata proprio una marca di pasta. Controlla se anche tu l’hai acquistata in questi giorni per evitare di consumarla.

Ma ecco nello specifico di quale marca si tratta e cosa è accaduto ad alcuni malcapitati che l’hanno acquistata.

La marca di pasta che ha cambiato colore

Una cliente di Lidl ha deciso di segnalare un’anomalia capitata proprio ad un prodotto da lei acquistato. Dopo aver acquistato una confezione di gnocchi di patate della marca Nonna Mia, la donna si è accorta che molti di essi avevano cambiato colore ed erano diventati rossastri. Nonostante non emanassero alcun odore sgradevole e non fossero neanche scaduti, la malcapitata ha deciso giustamente di non consumarli.

Ma cosa effettivamente ha provocato questa anomalia ad un prodotto confezionato e rivenduto da Lidl?

Perché probabilmente gli gnocchi non erano più buoni

Ovviamente dopo la segnalazione, la nota marca ha deciso di controllare tutti i prodotti appartenenti a quel numero di lotto, non ottenendo comunque alcun riscontro (non sembravano esserci infatti dati anomali). Alcuni esperti hanno presupposto che la causa di questa trasformazione del prodotto fosse data da alcuni sbalzi termici. D’altronde sappiamo benissimo che continui cambiamenti di temperatura possono alterare gli alimenti che consumiamo.

Apparentemente sembrerebbe quindi un caso isolato, ma prevenire è comunque sempre meglio che curare! Controlla quindi prima di consumarli se anche i tuoi gnocchi hanno cambiato colore.