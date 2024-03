WhatsApp bloccato, se hai questo modello di smartphone devi dirgli addio: l’hanno tolto completamente

Shock per milioni di utenti: Whatsapp smette di funzionare da un giorno all’altro, ecco che cosa sta succedendo all’app di messaggistica.

Gli smartphone non hanno rivoluzionato il mondo solo grazie all’implementazione delle app: anche il modo di comunicare è cambiato completamente.

Se un tempo dovevamo fare affidamento su piani di abbonamento mensili con un limite di minuti di telefonata e SMS, oggi tutto ciò di cui abbiamo bisogno è una connessione dati.

Tutto merito di Whatsapp, l’app di messaggistica più popolare al mondo… che di recente, però, ha annunciato una decisione drastica che potrebbe influenzare la vita di milioni di utenti.

A partire dal 29 febbraio 2024, l’app di messaggistica più diffusa al mondo ha smesso di supportare determinati dispositivi, rendendo impossibile l’aggiornamento dell’app stessa e, di conseguenza, impedendone l’utilizzo.

Costretti a comprare un nuovo telefono a causa di Whatsapp

La motivazione di questa mossa risiede nella necessità di garantire la sicurezza degli utenti e mantenere gli standard di prestazioni dell’app. Secondo WhatsApp, i dispositivi obsoleti non saranno in grado di supportare gli aggiornamenti ritenuti fondamentali per la sicurezza. Questo potrebbe lasciare gli utenti esposti a potenziali minacce di sicurezza, facilitando l’accesso non autorizzato ai loro dati da parte di hacker.

Il cambiamento avrà effetto sui dispositivi Android con versioni del sistema operativo precedenti a 5.0, sugli iPhone che eseguono versioni precedenti a iOS 12 e su alcuni dispositivi KaiOS precedenti alla versione 2.5.0. Questo significa che modelli come l’iPhone 6s, 6s Plus e iPhone SE 1°Gen non saranno più in grado di utilizzare WhatsApp. Questa mossa, di fatto, costringerà milioni di persone all’acquisto di un dispositivo più recente e potenzialmente costoso.

Una scelta drastica ma necessaria da parte dell’azienda

Gli utenti interessati possono verificare se i loro dispositivi sono supportati accedendo alle impostazioni del telefono e controllando la versione del sistema operativo. Per gli utenti Android, il percorso potrebbe variare leggermente a seconda del dispositivo, ma di solito si trova in “Impostazioni”, “Informazioni sul telefono” e “Informazioni software“. Per gli utenti con iPhone, è possibile trovarlo in “Impostazioni”, “Generali” e “Informazioni“.

Sebbene questa decisione possa sembrare drastica, è importante notare che riguarda una piccola percentuale di dispositivi presenti sul mercato. Gli smartphone obsoleti sono generalmente poco utilizzati, e mantenere il supporto per essi potrebbe rappresentare una sfida per mantenere gli standard di sicurezza e prestazioni richiesti. WhatsApp ha sottolineato l’importanza di seguire le direttive del team di sviluppo per garantire un’esperienza sicura e senza problemi per tutti gli utenti. Coloro che desiderano continuare a utilizzare WhatsApp sono incoraggiati a mantenere i propri dispositivi aggiornati e a fare riferimento al sito di assistenza ufficiale per ulteriori informazioni e supporto.