Alessandra Celentano verso l’addio ad Amici: la sofferta ammissione in studio gela tutti quanti

Alessandra Celentano sta per abbandonare Amici? A scatenare questo dubbio è stata la sofferta ammissione fatta in studio.

Amici di Maria De Filippi è sicuramente una delle trasmissioni più seguite e amate dal pubblico italiano e, tra i diversi professori in gara, la più iconica è sicuramente Alessandra Celentano. Amante della bella danza, la donna ha da sempre dimostrato il suo carattere e la sua testardaggine. Nonostante la maestra sia una delle protagoniste del talent, in queste ore una sua dichiarazione non è certamente passata inosservata. La Celentano abbandonerà Amici? Ma scopriamo cosa è accaduto.

Alessandra Celentano è, da diversi anni a questa parte, un’insegnante della scuola di Amici.

Tutti quanti la conoscono per i suoi svariati giudizi e consigli, rivolti nel corso delle edizioni ai vari allievi. “Il mondo danza sa” è il suo motto per eccellenza e la maestra non si fa certamente mettere i piedi in capo da nessuno. Attualmente però sembra essersi presa il meritato riposo, visto che entrambi i suoi allievi Marisol e Dustin hanno già la maglia d’oro per concorrere al serale. Eppure in queste ore il nome della Celentano è sbucato più e più volte sui social. Ma come mai?

Dopo un po’ di pressing, Maria De Filippi avrebbe infatti convinto la maestra a fare una rivelazione shock!

Cosa è accaduto domenica in studio

Durante la solita puntata domenicale della trasmissione Amici, Maria ha deciso di rivolgere le sue attenzione alla maestra Celentano. Le due hanno un bellissimo rapporto d’amicizia che, come detto in precedenza, va ormai avanti da diverso tempo. Ad un certo punto la padrona di casa ha deciso di chiederle ironicamente se il motivo di tanta felicità fosse un uomo. Sappiamo benissimo che la maestra di danza era ormai single da diverso tempo. Lo aveva infatti dichiarato durante una sua recente intervista fatta nel 2023.

A sorprendere tutti quanti è stata quindi la risposta della Celentano: si è finalmente fidanzata ed è molto felice.

La frecciatina di Maria ad Alessandra

Inutile dire che la rivelazione ha fatto scoppiare il pubblico in studio, e la stessa Maria De Filippi ha deciso di scherzare un po’ sulla cosa: “Se dovesse andare male ho sempre un posto libero a Uomini e Donne”. Una frecciatina super divertente che ha fatto sorridere la stessa maestra Celentano. Il web si è quindi scatenato, immaginando degli scenari assurdi in cui Alessandra abbandonava Amici per trovare l’amore nel dating-show mariano.

Tuttavia resta un sogno che, probabilmente, non si realizzerà mai. D’altronde l’amore più grande della Celentano rimarrà per sempre la danza.