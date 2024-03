Nuovo Bonus: hai diritto a 8.000 euro se possiedi questi 2 requisiti | La circolare dell’INPS è arrivata già a tanti

Un aiuto che nessuno aveva previsto, ma che contribuirà a sostenere una categoria emarginata: ecco il nuovo bonus INPS.

Una recente circolare dell’INPS ha portato una novità significativa: un nuovo bonus disponibile per una specifica categoria.

Questa notizia sta già suscitando grande interesse e attenzione tra i cittadini italiani, soprattutto data la particolare natura del bonus.

La possibilità di ottenere un incentivo così sostanzioso rappresenta un’opportunità rilevante per molte famiglie e individui, e l’intenzione dell’INPS sembra essere quella di promuovere l’aiuto a una categoria troppo spesso lasciata in disparte.

Vediamo più da vicino quali sono i requisiti e come accedere a questo vantaggio finanziario.

Finalmente l’aiuto che tutte stavamo aspettando

L’aiuto predisposto si chiama “Reddito di Libertà”, ed è dedicato alle donne vittime di violenza. In un’epoca in cui la consapevolezza sull’importanza di fornire sostegno e opportunità alle vittime è in costante crescita, l’implementazione di misure concrete per favorire l’inserimento lavorativo di queste donne è fondamentale per promuovere il loro recupero e l’indipendenza economica. In questo contesto, il recente annuncio del bonus per l’assunzione delle donne vittime di violenza rappresenta un significativo passo avanti.

Secondo le disposizioni stabilite, i datori di lavoro privati che assumono, nel triennio 2024-2026, donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del “Reddito di libertà”, potranno godere dell’esonero del 100% dei contributi previdenziali. Questo incentivo mira ad incentivare l’assunzione di donne che si trovano in una situazione di disoccupazione, offrendo loro una reale opportunità di reinserimento nel mondo del lavoro e di emancipazione economica. L’importo massimo dell’esonero è fissato a 8.000 euro annui, con una soglia mensile di 666,66 euro. Tuttavia, la circolare emanata dall’INPS specifica che il bonus sarà concesso solo alle donne che soddisfano determinati requisiti, tra cui la disponibilità al lavoro dichiarata al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. Ma non finisce qui.

Puoi ottenerlo anche lavorando part-time

Una delle caratteristiche più interessanti di questo incentivo è la sua durata variabile in base al tipo di contratto. Le assunzioni a tempo indeterminato godranno del bonus per ventiquattro mesi, mentre per le assunzioni a tempo determinato l’incentivo sarà concesso per la durata del contratto, fino a un massimo di dodici mesi. Inoltre, le trasformazioni da contratto a termine a contratto a tempo indeterminato beneficeranno dell’esonero per diciotto mesi.

È importante sottolineare che il bonus non è limitato alle assunzioni a tempo pieno, ma si estende anche ai contratti part-time e ai rapporti di lavoro subordinato con cooperative di lavoro. Questa flessibilità contribuisce a garantire che le donne vittime di violenza possano accedere alle opportunità lavorative in base alle proprie esigenze e capacità. È fondamentale considerare che l’assegnazione del bonus è soggetta alla disponibilità di risorse specifiche. L’INPS valuterà attentamente la capienza delle risorse prima di autorizzare la fruizione del bonus, al fine di garantire che tutte le donne che soddisfano i requisiti possano beneficiare dell’agevolazione.