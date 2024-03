Belen Rodriguez, il litigio furioso con l’uomo per ‘colpa’ del figlio: “Fatti i ca**i tuoi!” | Tra i due finisce malissimo

In queste ore Belen Rodriguez è stata coinvolta in una lite furiosa con un uomo. Tra i due è finita malissimo e sono volate offese.

Belen Rodriguez è una showgirl e conduttrice argentina, naturalizzata italiana, particolarmente conosciuta. Sui social conta moltissimi follower che la sostengono e seguono volentieri i suoi momenti quotidiani. Al contempo però, l’avvenente sudamericana ha diversi hater che aspettano soltanto una sua mossa sbagliata per andarle contro. Proprio in queste ore è infatti avvenuta una lite furiosa con un uomo che l’ha vista coinvolta in prima persona. Sono volate offese non indifferenti che hanno lasciato tutti quanti senza parole.

In queste ore il nome di Belen Rodriguez è apparso più volte sui social in seguito ad un post da lei pubblicato.

Qualcuno ha infatti preso la palla al balzo per offendere la donna e andarle nuovamente contro. D’altronde Belen è stata spesso criticata per le sue relazioni amorose, per il suo rapporto con i figli e il suo modo di apparire al pubblico (da molti ritenuto come montato e sempre esagerato). Questa volta però, ad aver scatenato la furia del web è stata una poesia pubblicata dalla Rodriguez sul suo profilo Instagram.

Nonostante le parole da lei utilizzate fossero bellissime e profonde, in molti hanno continuato a vedere del marcio anche in questo.

Belen Rodriguez e la poesia della discordia

Secondo alcune indiscrezioni rilasciate da Fabrizio Corona, sembrerebbe che Belen si stia pian piano avvicinando al mondo della scrittura. Proprio in queste ore ha infatti pubblicato un video su Instagram con scritto nella didascalia una sua poesia personale. Nonostante le parole utilizzate siano molto profonde, qualcuno non si è certamente peritato di commentare negativamente. Sono stati in diversi a non credere infatti che questa poesia fosse farina del suo sacco, ma ad emergere è stato però un commento in particolar modo.

Un uomo ha infatti messo di mezzo il figlio di Belen, Santiago. Proprio per questo la showgirl ha deciso di rispondere e sbottare.

Il commento pesantissimo sotto al post di Belen

Il commento in questione è il seguente: “Complimenti per le bellissime parole copiate e supervisionate.. la fiamma che arde è per il genere maschile? Peccato tu non abbia portato Santi in montagna, si sarebbe divertito!” L’uomo, con questa provocatoria affermazione, si riferiva alla presunta nuova relazione della Rodriguez con Bruno Cerella e della sua recente vacanza in montagna senza il figlio Santiago. La risposta della Rodriguez è stata altrettanto diretta: “Non sono fidanzata e fatti i c***i tuoi che campi cent’anni!”

E tu da che parte stai? Credi che questa volta abbiano veramente esagerato nei confronti della showgirl?