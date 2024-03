Vacanze e animali, ecco le compagnie aeree davvero low-cost per volare con il tuo amico a 4 zampe

Esistono davvero compagnie aeree pet-friendly a prezzi accessibili? La risposta è sì, ma attenti alle specifiche!

Se stai pianificando un viaggio in aereo e non vuoi lasciare il tuo amico a quattro zampe a casa, hai fortunatamente molte opzioni.

Numerose compagnie aeree consentono il trasporto di animali domestici in cabina, rendendo il viaggio più comodo e piacevole sia per te che per il tuo cagnolino.

Tuttavia, è importante conoscere le regole, i costi e le restrizioni specifiche di ciascuna compagnia.

Ecco una guida, stilata dal portale Comeviaggiare.it, alle principali compagnie aeree che accettano animali in cabina, con informazioni sui prezzi, i pesi massimi consentiti e le dimensioni del trasportino.

Prezzi super competitivi e specifiche da rispettare

Con un prezzo di soli 39,99 euro per il volo di sola andata, Volotea si guadagna il podio in qualità di una delle opzioni più convenienti. Questa compagnia aerea accetta sia cani che gatti di almeno 8 settimane di età, con un peso massimo di 8 kg e un trasportino di dimensioni non superiori a 50x40x20 cm, ed è possibile prenotare questo servizio aggiuntivo sia durante la ricerca del volo che attraverso la sezione Gestisci prenotazione. Anche Pegasus, una compagnia low-cost turca, offre il servizio di trasporto animali a un prezzo competitivo di 50 dollari. Pegasus accetta cani, gatti e uccelli domestici con un peso massimo di 8 kg e un trasportino di dimensioni fino a 32x32x50 cm. È richiesto un certificato sanitario e di vaccinazione per i cuccioli di cane e gatto di almeno 12 settimane di età.

Altra compagnia super conosciuta, altro prezzo competivo: con soli 50 euro, la compagnia Vueling ti permette di viaggiare non solo con cani e gatti, ma persino uccelli e tartarughe, in cabina. Il peso massimo consentito per l’animale è di 10 kg, quindi un po’ di più rispetto alle due compagnie già menzionate, mentre le dimensioni del trasportino sono allineate con quelle già menzionate: dimensioni consentite fino a 45x39x21 cm. È richiesta la validità della vaccinazione antirabbica.

La lista completa delle compagnie aeree pet-friendly

La super-inclusiva Finnair offre il trasporto di cani, gatti, conigli, tartarughe e ricci al prezzo di 50 euro. Il peso massimo consentito è di 8 kg, con un trasportino di dimensioni fino a 50x40x23 cm. Anche la nostra Alitalia, ora Ita Airways, accetta cani, gatti e furetti al prezzo di 40 euro. Il peso massimo consentito è di 10 kg, con un trasportino di dimensioni fino a 24x40x20 cm. Sono richiesti un chip e un certificato sanitario per l’animale.

Queste sono solo alcune delle compagnie aeree che consentono il trasporto di animali in cabina; tra le altre meritevoli di menzione annoveriamo Brussels Airlines, Agean, Iberia, Air France, Eurowings, KLM, Lufthansa, Swiss, Tap Air Portugal, Aeroflot, SAS, Blue Panorama, Austrian Airlines e Ethiopian Airlines. È importante controllare sempre le regole specifiche e i requisiti della compagnia prima della prenotazione, per garantire un viaggio senza problemi per te e il tuo fedele compagno peloso. Buon viaggio!