Cani, le 5 razze da evitare assolutamente se stai pensando di adottare: la lista definitiva degli addestratori

Avevi anche tu pensato di adottare un cane? Ecco le cinque razze di cani sconsigliate da tutti gli addestratori.

Quando è la prima volta che si decide di adottare un cane, è bene sapere che non tutte le razze possono essere uguali. Al contrario, molte sono ritenute più impegnative di altre, per motivazioni differenti tra di loro. Secondo gli addestratori di tutto il mondo ne esistono cinque in particolar modo inadatte all’adozione se sei alla prima esperienza. Sei curioso di vedere quali sono? Scopriamolo insieme nel seguente articolo.

Il cane è senza ombra di dubbio il migliore amico dell’uomo e, come tale, merita le giuste attenzioni e cure.

Non c’è infatti cosa più bella al mondo di adottare questi animali e accompagnarli durante tutta la loro vita. Essendo però una responsabilità non indifferente, quando è la prima volta che prendiamo un cane è bene sapere qualche dettaglio in più. Esistono infatti alcuni amici a quattro zampe più tranquilli e coccolosi di altri.

Insomma, se anche tu stai cercando un cane non troppo agitato, ecco le cinque razze di cani ritenute più “impegnative” di altri.

I cani più impegnativi secondo gli esperti

Tra le razze di cani che è meglio non scegliere quando si è alle prime armi con questi animali, troviamo sicuramente il Border Collie. Nonostante siano super affettuosi, bellissimi e simpatici, questi cani hanno costantemente bisogno di lavorare con la testa a causa della loro intelligenza addestrativa o dubitiva. Anche il Pastore Tedesco necessita di alcune attenzioni in più e una costante figura di riferimento. Questa razza deve infatti avere un padrone che diventi la sua guida e, se anche tu non dovessi avere chissà quanto tempo per questo, forse è meglio scegliere un altro cane.

Questi due non sono però gli unici sconsigliati dagli addestratori. Scopriamo infatti gli ultimi tre.

Altre razze da evitare quando si è alle prime armi

Oltre al Border Collie e al Pastore Tedesco, troviamo quindi il Pastore Maremmano Abruzzese. In questo caso l’apparenza può ingannare e infatti questi cani non sono poi così coccolosi e docili come si possa pensare. Questa razza viene infatti utilizzata per badare al gregge in montagna e proteggerlo dai possibili attacchi di lupi. Al quarto posto troviamo invece il Pastore Belga, un cane decisamente difficile da gestire e utilizzato particolarmente dalle forze dell’ordine.

Infine, anche il Jack Russell Terrier, per quanto piccolo e buffo, è in realtà una vera e propria bomba ad orologeria. Basti pensare che questa razza viene utilizzata per cacciare e inseguire le volpi, dunque risulta facilmente gestibile. Insomma, pensaci due volte prima di prendere una di queste razze di cani se sei alle prime armi!