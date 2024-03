Patatine industriali a rischio chimico: la nota del Ministero è giunta solo ora, controlla subito i tuoi snack

Richiamo per delle patatine industriali rivendute nei supermercati d’Italia. Ecco la nota del Ministero della Salute.

Se anche tu sei un fan delle patatine industriali e le hai acquistate recentemente, forse dovresti soffermarti a leggere questo articolo. In queste ore è divenuta virale la nota del Ministero della Salute che vedrebbe una marca di patatine confezionate abbastanza conosciuta ritirata dal commercio. Sembrerebbe infatti che esse contenessero sostanze chimiche al loro interno. Controlla quindi immediatamente anche tu se le hai acquistate recentemente.

Oggigiorno sono veramente diversi gli alimenti ritirati dagli scaffali dei supermercati italiani perché nocivi per la salute.

In queste ore il Ministero della Salute ha pubblicato una nuova nota che non è certamente passata inosservata. Questa volta, a non aver superato i controlli del Ministero, sono state proprio delle patatine industriali particolarmente conosciute e acquistate dalle persone. Sembrerebbe che al loro interno siano state trovate delle sostanze chimiche veramente pericolose l’uomo.

Sono tre patatine differenti, prodotte però dalla stessa azienda. Ecco quali sono, così che anche tu possa evitare di consumarle nel caso di acquisto.

Il numero dei lotti delle patatine ritirate dal commercio

Il marchio delle patatine in questione è “La-La-Chips”, rivenduto in moltissimi supermercati d’Italia. Il Ministero della Salute ha ritirato nello specifico i prodotti: Chips Lala Fish Vinegar, Chips Lala Fish Sweet Chili e Chips Lala Fish Cracker Classic. Tutte e tre le patatine sono state confezionate sia in buste da 50 g che da 100 g. Questa volta sembrerebbe inoltre che tutti i lotti e le date di scadenza non abbiano superato i controlli fatti dal Ministero e che, proprio per questo, non dovrebbero essere consumati.

Ma qual è la motivazione per cui questa nota marca di patatine potrebbe essere rischiosa per la nostra salute?

Perché sono state ritirate le patatine La-La-Chips

Le famose patatine industriali La-La-Chips sono prodotte dall’azienda “Newton Food Filippine”. Sembrerebbe che questi tre prodotti appena elencati contengano al loro interno colorante alimentare non ammesso secondo la legge. Questa sostanza sarebbe infatti potuta essere decisamente rischiosa per il consumatore (visto l’alto pericolo chimico). Proprio per questo, tutte le patatine in busta di La-La-Chips contenenti questo colorante sono state ritirate degli scaffali dei supermercati. Nel caso in cui tu le abbia ormai acquistate, non consumarle assolutamente e portale piuttosto dal negoziante dove le hai prese per farti rimborsare il denaro speso.

Insomma, controlla nella tua dispensa se le hai acquistate e non sottovalutare assolutamente la questione.