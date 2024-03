Permessi dal lavoro: da oggi licenziamento in tronco se compi questo errore | Lo stabilisce la Cassazione

Un errore che ti porta direttamente ad essere accompagnato alla porta: ecco in quale situazione il datore può controllarti durante i permessi.

L’importanza dei permessi dal lavoro viene amplificata dall’ultima decisione della Cassazione, che impone una severa conseguenza per un errore comune.

Da oggi, gli impiegati devono fare attenzione: una violazione dei permessi potrebbe portare al licenziamento immediato.

Questa nuova interpretazione legale solleva interrogativi sui diritti dei lavoratori e sulla gestione delle assenze.

La sentenza della Cassazione rivela un’evoluzione significativa nel panorama del diritto del lavoro, richiedendo un’attenta riflessione sulle politiche aziendali e sulla tutela dei dipendenti.

È la legge a stabilire i termini, ma risulta troppo generica

Essere un caregiver è un compito tanto oneroso quanto gratificante. È un ruolo che richiede un impegno costante, sia fisico che mentale, poiché si tratta di assistere e prendersi cura di una persona malata o disabile nelle sue attività quotidiane. Tuttavia, dietro questa dedizione si celano spesso stanchezza e sacrifici. Il caregiver, spesso un lavoratore, si trova a dover bilanciare le responsabilità lavorative con quelle assistenziali, passando da un ruolo all’altro senza soluzione di continuità.

In Italia, la legge 104/1992 concede ai caregiver tre giorni di permesso al mese dal lavoro per agevolarli nell’assistenza ai propri familiari. Questi giorni di permesso sono, però, oggetto di controversie e pronunce giurisprudenziali, con i datori di lavoro che accusano i dipendenti di utilizzarli per attività non correlate all’assistenza. La legge prevede che i permessi debbano essere utilizzati per l’assistenza domiciliare o per svolgere attività che il familiare assistito non può eseguire in autonomia. Purtroppo, però, la legge è piuttosto generica, e spesso è la giurisprudenza a stabilire se un comportamento è lecito o illecito.

L’abuso del diritto comporta licenziamento e accuse di truffa

Un lavoratore che prende un giorno di permesso non è obbligato a restare costantemente vicino al suo assistito, ma può svolgere attività necessarie all’assistenza, come accompagnarlo a visite mediche o fare la spesa per lui. Come riportato in un articolo del portale Brocardi.it, la Cassazione ha sottolineato che durante l’orario coperto dal permesso, deve essere svolto il compito assistenziale principale, anche se sono ammesse brevi pause per ripresa personale.

Quando, quindi, si può parlare di abuso del diritto? Un abuso si verifica quando i permessi vengono utilizzati esclusivamente per ragioni personali, come fare un secondo lavoro o andare in vacanza. L’abuso può comportare il licenziamento, poiché il datore di lavoro può ritenere che il rapporto di fiducia sia venuto meno. L’abuso dei permessi per legge 104 è anche considerato una truffa nei confronti dell’INPS, poiché le giornate di permesso sono comunque retribuite. È un reato procedibile d’ufficio, e il datore di lavoro può eseguire controlli sui dipendenti anche al di fuori dell’orario di lavoro. Per quanto stressante possa essere il ruolo del caregiver, conviene non abusare di quanto concesso dalla legge.