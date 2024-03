Beatrice Luzzi cade in disgrazia, la coltellata alle spalle fa scalpore: “Bruttissima scena!”

Lo scivolone di Beatrice Luzzi delle ultime ore. Qualcuno ha definito la vicenda come una bruttissima scena. Ma cosa è accaduto?

Beatrice Luzzi è sicuramente una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello. Nonostante la donna abbia già ormai un posto assicurato in finale, proprio in queste ore ha fatto uno scivolone che non è passato inosservato. Il video è divenuto immediatamente virale e tutti quanti hanno definito la vicenda come una bruttissima scena. Ma cosa è accaduto? E perché tutti quanti stanno parlando di una pugnalata alle spalle?

Nonostante ormai questa edizione del GF sia quasi giunta al suo termine, i concorrenti della casa stanno ancora dando il meglio ed il peggio di sé.

Una di queste è proprio Beatrice Luzzi, protagonista indiscussa di questa edizione e da molti definita come una vera e propria regina. Nonostante ciò, l’attrice conta altrettanti haters che non amano il suo modo diretto di dire ciò che pensa. Proprio in queste ore, la donna è tornata al centro di un polverone mediatico e qualcuno ha persino parlato di coltellata alle spalle.

Sembrerebbe infatti che questa volta Beatrice abbia avuto qualcosa da ridire su un’altra concorrente: Simona Tagli.

Cosa è accaduto tra Beatrice e Simona

Nelle ultime settimane, l’ex showgirl Simona Tagli è entrata come concorrente dentro la casa più spiata d’Italia. Da subito la donna è diventata immediatamente amica della Luzzi, tanto da definire il loro rapporto come una sorta di “innamoramento”. Ad aver fatto discutere, è stata tuttavia un’espressione facciale di Beatrice non appena la Tagli si è allontanata. Le due stavano parlando del sushi avanzato dalla sera precedente, quando Simona ha deciso di rifiutare cortesemente.

Non appena poi la donna le ha voltato le spalle, Beatrice ha fatto una smorfia con la bocca come se le parole dell’amica non avessero alcun senso.

Come ha reagito il web al video

Inutile dire che il video è divenuto immediatamente virale sui social e in molti hanno evidenziato l’allontanamento delle due amiche negli ultimi giorni. Qualcuno ha persino accusato la Luzzi di prendersi beffe di Simona: “Bruttissima scena, non condivido per niente. Non è da te Bea.. tu hai provato lo stesso, dovresti saperlo.” Tanti altri hanno però preso il gesto dell’attrice con leggerezza, sottolineando che può essere semplicemente l’espressione facciale di qualcuno che non ha capito bene il discorso appena ascoltato.

C’è aria di guerra tra le due donne o Simona e Beatrice continuano a supportarsi come qualche settimana fa?