Maria De Filippi, senza vergogna ammette la dolorosa verità: “soffro da morire” | Chi la fa stare male

Maria De Filippi parla con il cuore in mano e ammette la sua debolezza più grande. I fan sono rimasti senza parole.

Maria De Filippi è senza ombra di dubbio una delle colonne portanti per eccellenza della televisione italiana. La donna, proprio in queste ore, ha deciso di parlare con il cuore in mano e ammettere a tutti quanti la sua debolezza più grande. I fan della conduttrice sono rimasti senza parole e non hanno parlato d’altro per giorni. Maria ha persino svelato che, con il suo tallone d’Achille, soffre sempre moltissimo. Ma di cosa si tratta? Scopriamolo subito.

Maria De Filippi non è soltanto una delle conduttrici più importanti di tutti i tempi, ma anche una donna con un incredibile cuore.

Lo ha dimostrato più e più volte durante le sue note trasmissioni Uomini & Donne, Amici, C’è Posta per Te e molte altre ancora. Maria ha da sempre fatto emozionare tutti quanti e le sue parole sono di una profondità incredibile. Durante una sua recente intervista, la conduttrice ha svelato qual è la cosa in grado di farla soffrire maggiormente.

Ebbene sì, il tallone d’Achille della mitica Maria De Filippi sono i suoi due amici a quattro a zampe.

Ugo e Filippa: gli amici pelosetti della De Filippi

Maria ha da sempre parlato del suo incredibile amore per i cani, condiviso da sempre con la sua dolce metà Maurizio Costanzo. Persino durante alcune sue trasmissioni la donna ha portato con sé i suoi amici pelosetti Ugo e Filippa. La conduttrice ne ha sempre parlato con le lacrime agli occhi, spiegando quanto l’amore per un animale domestico sia indescrivibile a parole.

Proprio per questo, la donna ha rivelato che i suoi due amici a quattro zampe sono il suo punto debole e che nessuno può assolutamente permettersi di fargli del male.

Il bellissimo rapporto che li unisce

Sempre durante una sua recente intervista la donna ha rivelato: “Io senza Ugo e Filippa non vivo, loro sono la mia vita. Per loro divento medico e paziente: faccio persino delle punture, ma quando stanno male soffro da morire”. Insomma, nonostante la donna abbia moltissimo lavoro, riesce da sempre a ritagliare del tempo per i suoi animali domestici, nel quale può donargli a pieno tutto il suo amore.

Inutile dire che questa frase della De Filippi ha emozionato tutti i fan della donna, i quali si sono rispecchiati moltissimo in questa sua preoccupazione.