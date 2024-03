Re Carlo III crolla dopo la bufera su Kate | L’indiscrezione del noto giornalista: “È molto provato”

La reazione di Re Carlo III dopo la bufera avvenuta in queste ore contro Kate. A parlarne è stato un noto giornalista.

In queste ore non si è sentito parlare d’altro che della bufera avvenuta con il post di Kate Middleton. Inutile dire che tutti quanti si sono chiesti come abbia effettivamente reagito la Royal Family alla gaffe della principessa. Finalmente, dopo alcune ore dall’accaduto, Antonio Caprarica, noto giornalista e scrittore, ha spiegato cosa, dal suo punto di vista, sta accadendo all’interno della famiglia. Sembrerebbe infatti che Re Carlo III non l’abbia presa chissà quanto bene.

In queste ore, sui social, è circolata l’immagine pubblicata da Kate Middleton assieme ai suoi figli dopo mesi di assenza.

La principessa si era operata all’addome e, per questo, non appariva da tempo in pubblico. Proprio il giorno della festa della donna ha però pubblicato la foto in questione che, da subito, ha lasciato perplesse milioni di persone. Vi erano infatti alcuni dettagli che non tornavano, facendo apparire l’immagine come finta o addirittura realizzata dall’intelligenza artificiale. Dopo ore e ore di bufera sul web, Kate ha poi deciso di rispondere, ammettendo di aver cercato di sperimentare con l’editing ma, allo stesso tempo, di aver fallito.

Ha dunque chiesto immensamente scusa al pubblico e ha ammesso che l’immagine ritoccata è stata soltanto un grosso errore di comunicazione.

L’analisi di Antonio Caprarica

Il giornalista Antonio Caprarica ha quindi analizzato la vicenda e ha rilasciato un’indiscrezione molto interessante. Secondo l’uomo esistono due chiavi di lettura: o Caterine ha davvero fatto soltanto una grossa gaffe e non ha potuto far altro che ammettere il suo errore, oppure può esserci uno scenario ancora più grave. Kate potrebbe stare male e dunque non è ancora pronta a mostrarsi al pubblico? C’è aria di crisi dentro la Royal Family? Come se non bastasse la donna, attraverso questo gesto, ha violato un tacito ma solido patto con la stampa britannica: “Voi non ci dite tutto, ma non potete dirci bugie”.

Ma come ha effettivamente reagito Re Carlo III alla cosa? Ecco l’indiscrezione che ha lasciato tutti di stucco.

La reazione di Re Carlo III secondo i rumors

Antonio Caprarica, da sempre appassionato alle vicende di casa Windsor, ha divulgato un dettaglio disturbante su Carlo III a “Vanity Fair”: “È molto provato“. In queste ore sono infatti circolate delle immagini del Re in cui appariva piuttosto stanco e debilitato. Quello che bisogna ricordare, però, è che l’uomo sta facendo delle chemio come terapia contro il cancro. Insomma, una situazione di forte tensione all’interno della Famiglia Reale, che ha certamente attirato l’attenzione mediatica mondiale.

Basteranno effettivamente le scuse pubbliche rilasciate dalla principessa del Galles? Staremo a vedere.