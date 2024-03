Colombe di Pasqua, dimentica la pubblicità in TV: ecco i 5 marchi italiani promossi dagli chef

Anche i dolci di largo consumo possono essere gourmet: ecco quali sono le migliori colombe italiane secondo un noto portale gastronomico.

Con l’arrivo della Pasqua, c’è un dolce simbolo che torna ad affascinare i palati di tutti gli italiani: la colomba.

Sebbene sia facile trovare varianti nei supermercati, è nel prodotto artigianale che custodisce la vera essenza di questa tradizione culinaria.

Ma come distinguere le migliori tra le tante proposte delle pasticcerie italiane?

Il portale Gambero Rosso ci viene in soccorso con la sua ultima classifica dedicata alle colombe pasquali.

La ricetta perfetta contiene solo materia prima eccellente

Gli esperti della Gambero Rosso Academy hanno condotto un’analisi rigorosa, degustando alla cieca ben 90 campioni di colombe provenienti da tutto il Bel Paese. Dopo un’attenta selezione, sono state scelte solo 24 colombe, ritenute eccellenti per qualità e gusto. Ma cosa rende una colomba davvero straordinaria? Secondo Gambero Rosso, oltre alla tradizione e all’artigianalità, una colomba pasquale perfetta deve incarnare l’atmosfera fresca e rigogliosa della primavera. L’equilibrio tra dolcezza, burro e agrumi gioca un ruolo fondamentale, insieme alla gestione sapiente del lievito madre e alla consistenza della mollica, che deve essere soffice e leggera.

Le materie prime di alta qualità, come gli agrumi freschi e la vaniglia pregiata, contribuiscono a conferire quel tocco di eccellenza che distingue le migliori colombe pasquali. In questo contesto, l’assenza di additivi e conservanti diventa un altro criterio imprescindibile per una valutazione positiva. Ma quali sono le colombe che si sono distinte in questa competizione?

La classifica: pareggio al primo posto

Al primo posto, pari merito, troviamo due realizzazioni meravigliose: la colomba di Patrizi e quella di Andrea Barile. La colomba di Arcangelo Patrizi incanta con la sua glassa di amaretto e un profumo che evoca i fiori primaverili. La mollica, arricchita con arancia, limone e mandarino, offre un ventaglio aromatico che delizia i sensi. Seguendo la stessa linea di eccellenza, la colomba di Andrea Barile conquista per la sua perfezione estetica e tecnica, regalando un assaggio rotondo e appagante.

Al secondo posto si distingue la colomba di Roberto Pastry & Bakery, caratterizzata da una struttura eccezionale e un profilo aromatico agrumato. Al terzo posto si piazza la colomba del forno Ricci, apprezzata per la sua glassa croccante e la ricchezza di canditi e aromi di agrumi. Le altre colombe nella top 10 includono realizzazioni di altissima qualità, come la colomba di Roberto Cantolacqua, il Forno Gentile, Anna Belmattino, il Panificio Ascolese, il Bis Bar, Pavé e Olivieri 1882. Ognuna di queste proposte ha un carattere unico, ma tutte condividono l’impegno per l’artigianalità e la ricerca della perfezione.