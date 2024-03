Alessandro Borghese, ecco dove vive la star di 4 Ristoranti: il suo nido d’amore è una vera chicca

Lo conosciamo tutti grazie a “4 Ristoranti”, ma dove vive lo chef Alessandro Borghese? Ecco svelata la sua abitazione.

Alessandro Borghese, noto chef e volto televisivo amatissimo dal pubblico italiano, è da molti anni ormai un’icona nell’universo culinario.

Oltre alla sua maestria dietro ai fornelli, però, la sua vita privata è sempre stata avvolta da una certa aura di mistero.

Grazie ai suoi post di Instagram possiamo però ricostruire il suo rifugio, una vera chicca nascosta tra le vie di una città incantevole, che solo pochi fortunati hanno avuto il privilegio di visitare.

In questo articolo esploreremo il luogo dove Alessandro Borghese si ritira dopo le fatiche tra i fornelli e i riflettori della televisione, scoprendo i dettagli di questo santuario culinario e romantico.

Ecco la casa dello chef di “4 Ristoranti”

Alessandro Borghese non è soltanto un maestro della cucina, ma anche un mago nell’arte di creare uno spazio accogliente e vivace per la sua famiglia nel cuore di Milano. Attraverso i suoi social media, Borghese ha condiviso con i suoi follower gli splendidi interni della sua casa, rivelando un ambiente dove regnano il divertimento, la luce e il buon gusto. In uno sguardo agli spazi della Casa Borghese, ci si imbatte subito in un’elegante combinazione di bianco e legno naturale, che conferisce un’aura di luminosità e calore a ogni angolo.

Nella zona living, ampie finestre accolgono generosamente la luce naturale, mentre un tavolo centrale con sedie verdi offre un punto focale accattivante. Le pareti sono decorate con tocchi personali, come un piatto dipinto, presumibilmente opera delle bimbe di Alessandro, che aggiungono un tocco di vivacità e familiarità all’ambiente. La camera da letto matrimoniale, mostrata in uno dei video divertenti con Borghese mentre prepara il letto, è un altro esempio di come la semplicità e l’armonia dei colori possano creare un’oasi di serenità. Il bianco delle pareti si accosta al rosso intenso di un ampio tappeto, mentre un gioco di specchi e finestre contribuisce a ampliare otticamente lo spazio e ad aumentare la luminosità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Borghese Official (@borgheseale)

A Casa Borghese c’è anche spazio per le piccole

Casa Borghese non trascura certo i piccoli membri della famiglia. In un momento di gioco con le sue figlie, Borghese mostra un angolo colorato e vivace, presumibilmente la loro stanza dei giochi. Qui, un tappeto componibile dai colori accesi, pareti decorate con disegni infantili e un tavolino adatto alle dimensioni dei bambini creano un ambiente ideale per l’esplorazione e la creatività.

Ma la casa di Borghese non è solo un rifugio interno. Grazie ai suoi video sui social media, possiamo anche fare un viaggio nel suo giardino, dove un mini parco giochi attende le sue bambine per ore di divertimento sotto il sole. E per l’amore per la cucina del celebre chef, non può mancare un’area esterna dedicata al barbecue, dove la famiglia può riunirsi per gustare deliziose grigliate preparate con passione e maestria.