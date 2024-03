Cane in passeggiata, se trascuri questo dettaglio rischi l’aggressione: la regola salvavita

Presta la massima attenzione quando sei con il tuo cane in passeggiata. Non trascurare questo dettaglio se vuoi evitare un’aggressione.

Non c’è cosa più appagante al mondo di prendere un amico a quattro zampe e donargli tutto l’amore che merita. Se anche tu hai un cane e non vorresti assolutamente che si faccia del male, forse dovresti leggere attentamente questo articolo. Esiste infatti un comportamento che dovrai seguire alla lettera quando porterai il tuo cane a fare una passeggiata. Ecco la regola salvavita.

Quando si decide di prendere un cane, bisogna sapere che si tratta di una responsabilità non indifferente.

Proprio per questo è sempre bene essere sicuri al cento per cento prima di acquistarne o adottarne uno. Questo perché il padrone deve diventare una guida a tutti gli effetti per il proprio amico a quattro zampe e seguirlo ogni momento della sua vita. Anche quando si decide di portare il proprio animale a fare una passeggiata in un parco o in città, esiste una regola salvavita di cui dovresti essere perfettamente a conoscenza.

A spiegarla sono stati proprio gli addestratori di tutto il mondo. Ecco quindi nel dettaglio di cosa si tratta.

Il più grande pericolo quando si porta il cane in passeggiata

Fuori casa i nostri cani possono sicuramente imbattersi in moltissimi pericoli. Tra questi possiamo trovare polpette avvelenate, funghi pericolosi, macchine e chi più ne ha ne metta. Oltre però a questi rischi, quando si decide di portare il nostro animale in passeggiata è sempre bene ricordarsi di legarlo sempre con il guinzaglio. Non facendolo potremmo far rischiare la vita al nostro cane, in quanto potrebbe cominciare a scappare, buttarsi in strada e aggredire con altri cani (oppure i rispettivi padroni, per non parlare dei passanti).

A diventare virale sui social è stato proprio un video che mostrava una scena simile. Un cane ha sfiorato un pericolo enorme.

Il video dell’aggressione sui social

Il video è stato fatto dalla padrona di un Dobermann mentre si trovava in un parco per fare una passeggiata. La donna teneva, giustamente, il proprio cane al guinzaglio (vista anche la potenziale pericolosità della razza di questo animale). Ad un tratto si vede apparire un barboncino sguinzagliato che, per giocare, si avvicina troppo all’altro cane. La donna ha quindi iniziato ad urlare al padrone, chiedendogli di mettergli immediatamente il guinzaglio. Per fortuna tra i due cani non è poi accaduto niente, ma la storia poteva certamente finire in tragedia.

Questo deve servire quindi da lezione a tutti quei padroni che decidono di tenere sciolti propri cani, in quanto potrebbero crearsi zuffe tra gli animali e le persone.