Temptation Island, la protagonista cede al taglia e cuci del chirurgo: “Ero Gargamella, ora sono rifatta!”

Una delle protagoniste di Temptation Island ha stravolto completamente il proprio volto. Ha dichiarato di essersi sentita come Gargamella.

Temptation Island è una trasmissione molto seguita dagli italiani che viene trasmessa durante l’estate su Canale 5. Le coppie che decidono di parteciparvi, spesso e volentieri, raggiungono incredibile successo e notorietà. Proprio una delle protagoniste del programma ha deciso di rivelare durante un’intervista per FQ Magazine di essersi sottoposta a diversi interventi chirurgici. Qualcuno avrebbero persino fatto fatica a riconoscerla, ma di chi si tratta?

Milioni di italiani amano seguire le vicissitudini che si creano all’interno di Temptation Island, il programma ideato per le coppie in crisi.

Ci ricorderemo sicuramente di personaggi iconici come Mirko e Perla, Lenticchio e Selvaggia Roma, Lara e Michael e molti altri ancora. I protagonisti di ogni edizione finiscono poi per diventare dei personaggi idolatrati e seguiti anche sui social. Proprio durante l’ultima stagione del Temptation Island, uno dei nomi che è apparso maggiormente è sicuramente quello di Gabriela Chieffo. La ragazza era entrata dentro al gioco in coppia con Giuseppe Ferrara e i due hanno fatto impennare l’hype del pubblico di Mediaset.

Gabriela, durante una sua recente intervista per FQ Magazine avrebbe però rivelato un dettaglio sulla sua vita privata che non è certamente passato inosservato.

Il rapporto dell’ex concorrente di Temptation Island con il chirurgo

Il percorso di Gabriela e Giuseppe all’interno di Temptation Island non è certamente stato dei migliori. Entrambi sono cascati nelle provocazioni dei rispettivi tentatori, tanto da rasentare la rottura nella puntata finale del programma. Durante il fatidico falò di confronto, però, la coppia ha deciso di perdonarsi e andare avanti. Da quel momento in poi, Gabriela ha raccontato di essersi rivista in televisione e di aver cominciato ad avere un sacco di insicurezze. Proprio per questo ha deciso quindi di prenotare un appuntamento in Turchia per rifarsi il seno, accompagnata dal suo Giuseppe.

Tuttavia, appena raggiunta la clinica, Gabriela ha poi deciso di rifarsi anche il naso e le labbra. La protagonista è quindi ceduta a questo taglia e cuci del chirurgo, stravolgendo così il proprio volto.

Le parole degli hater contro Gabriela

Nonostante gli hater abbiano cominciato ad offendere la giovane sui social, accusandola di essere completamente un’altra persona, Gabriela ha spiegato a FQ Magazine: “Prima ero Gargamella, ora sono rifatta!” Attraverso questa affermazione, l’ex protagonista di Temptation Island avrebbe evidenziato come le persone, a prescindere da quello che si faccia, abbiano sempre e comunque da ridire. “Ho sempre fatto ciò che volevo, senza pensare al giudizio degli altri” ha concluso la ragazza.

Insomma, Gabriela Chieffo è certamente caduta nella tentazione del chirurgo, ma questo le ha permesso di essere molto più sicura di sé.