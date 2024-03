Terme di Saturnia: rigenera corpo e mente in questo parco termale esclusivo | È completamente gratis

Sei mai stato alle Terme di Saturnia? Sono un vero gioiello della rigenerazione, soprattutto considerando che puoi andarci gratuitamente…

Nel cuore della suggestiva provincia di Grosseto, precisamente nel comune di Manciano, si cela un tesoro naturale amato dai turisti di tutto il mondo: le terme di Saturnia.

Questo luogo incantato, rinomato per le sue proprietà curative e rilassanti, rappresenta una tappa imprescindibile per chiunque voglia godere di una pausa rigenerante nella bellezza della campagna toscana.

Le terme di Saturnia traggono il loro nome dall’omonima località situata a circa 15 chilometri a nord del centro di Manciano. Questo angolo di paradiso, dalle radici antiche che affondano nell’epoca etrusco-romana, offre un’esperienza unica che si adatta a ogni tipo di viaggiatore, dai cercatori del lusso agli amanti della natura.

Le opzioni per vivere l’esperienza termale a Saturnia sono variegate e includono tre complessi termali distinti; uno di questi risulta particolarmente interessante, poiché è gratuito: ecco di quale si tratta.

I resort per rigenerare corpo e mente

Il Parco Termale di Saturnia, uno dei più grandi d’Europa, si snoda su oltre 20.000 metri quadri di estensione. Le sue cinque piscine termali all’aperto, con acqua a 37.5 gradi centigradi, offrono un’oasi di relax e cura per il corpo. Qui, gli ospiti possono beneficiare di idromassaggi, percorsi misti di acqua calda e fredda e servizi di ristorazione di alto livello. Inoltre, il parco offre trattamenti benessere presso la sua SPA & Beauty Clinic, garantendo un’esperienza termale completa e rigenerante.

Per chi cerca il massimo del lusso e del comfort, il Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort rappresenta la scelta ideale. Questo hotel esclusivo, facente parte della rinomata catena Leading Hotels of the World, offre non solo sistemazioni di altissimo livello, ma anche accesso esclusivo alla Sorgente, una vasca naturale di acqua sulfurea che sgorga a temperatura costante. Gli ospiti dell’hotel possono usufruire di programmi benessere personalizzati e dei trattamenti offerti dalla Beauty Clinic, garantendo un’esperienza termale su misura per ogni esigenza.

Il parco termale esclusivo e gratuito

Tuttavia, l’attrazione più affascinante delle terme di Saturnia resta senza dubbio le Cascate del Mulino. Questo gioiello naturale, accessibile gratuitamente al pubblico, offre una vista mozzafiato e la possibilità di fare il bagno in piscine calcaree formate dai secoli di attività termale del torrente Gorello. Sebbene le Cascate del Mulino siano una tappa obbligata per molti turisti, è consigliabile visitarle durante i periodi di bassa stagione per evitare le folle e godersi appieno la loro bellezza senza disturbare.

Tuttavia, è importante tenere presente che alle Cascate del Mulino non sono presenti servizi igienici o docce pubbliche, quindi è consigliabile prepararsi adeguatamente prima della visita. Fortunatamente, nelle vicinanze è disponibile un piccolo bar che offre tali servizi, oltre a un parcheggio gratuito dove lasciare l’auto in tutta tranquillità.