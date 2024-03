Fuga d’amore, dimentica Verona: la passeggiata più romantica e fiabesca puoi farla solo qui

Se pensi che Verona sia il posto più romantico d’Italia ti sbagli di grosso: riapre la meta da sogno che tutto il mondo ci invidia.

Che tu abbia un animo romantico o se desideri anche solo sorprendere il tuo partner, scegliere la meta giusta per una passeggiata può essere un vero problema.

L’Italia non è certo un paese povero di destinazioni legate al mondo dell’amore, ma spesso queste mete sono affollate di turisti e i disagi finiscono per superare le attrattive.

Ad esempio Verona, città fiabesca, perde molto del suo (innegabile) fascino se per una foto sotto il balcone di Giuletta Capuleti siamo costretti a file infinite.

Fortunatamente, il luogo più romantico d’Italia è un altro; si tratta di un giardino che presto sarà nuovamente visitabile: ecco dove si trova.

Una passeggiata tra fiaba e romanticismo in questo luogo magico

Dopo un lungo periodo di riposo invernale, il Giardino di Ninfa si prepara a sbocciare nuovamente, aprendo i suoi cancelli per accogliere visitatori da tutto il mondo. Situato in provincia di Latina, ai piedi dei maestosi monti Lepini, questo luogo incantato si estende su una superficie di circa 8 ettari, offrendo una varietà di paesaggi mozzafiato. Una delle caratteristiche più affascinanti del Giardino di Ninfa è la sua ricca diversità botanica: qui si possono ammirare centinaia di piante, tra cui magnolie decidue, betulle, iris palustri e una vasta gamma di aceri giapponesi. Questo tesoro verde è stato paragonato a un dipinto impressionista di Monet, per la sua bellezza senza tempo e la sua atmosfera fiabesca.

Riconosciuto come Monumento Naturale dalla Regione Lazio nel 2000, il Giardino di Ninfa ha ricevuto elogi da tutto il mondo. Il New York Times lo ha definito “il giardino più bello e romantico del mondo“, confermando la sua reputazione internazionale. L’aggiunta di antichi ruderi medievali della città di Ninfa e la presenza del limpido fiume omonimo, che forma un incantevole laghetto, aggiungono ulteriore fascino e mistero al paesaggio.

Come e quando prenotare la tua fuga d’amore

Quest’anno, la Fondazione Roffredo Caetani ha annunciato un calendario di aperture ampliato, includendo non solo il Giardino di Ninfa, ma anche altri luoghi dei Caetani come il Castello di Sermoneta, il Complesso di Tor Tre Ponti e il Parco di Pantanello. Sono previste numerose iniziative culturali e musicali che offriranno ai visitatori un’esperienza completa e coinvolgente. Il calendario delle aperture per il 2024 è già disponibile sul sito ufficiale della Fondazione Roffredo Caetani. La stagione delle visite inizia con il primo fine settimana di marzo, offrendo agli appassionati di giardini la possibilità di ammirare la rinascita della natura durante la primavera. È importante notare che le prenotazioni sono disponibili esclusivamente online, quindi è consigliabile pianificare in anticipo per garantirsi un posto.

Durante i mesi estivi, dalle metà di luglio all’inizio di agosto, sono disponibili solo visite al tramonto, un’opportunità per i visitatori di godere della bellezza del giardino in una luce del tutto speciale. Per coloro che desiderano estendere la loro visita, è possibile prenotare anche una visita al vicino Castello Caetani di Sermoneta, un’altra gemma storica situata a pochi chilometri di distanza.