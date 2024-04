Clamoroso: La Talpa, spunta finalmente il nome del nuovo conduttore | Pier Silvio ha scelto proprio lui

Pier Silvio ha finalmente deciso il nuovo conduttore de La Talpa. È proprio lui e tutti quanti stanno già fremendo dalla gioia.

Dopo anni e anni di assenza, La Talpa tornerà proprio nel palinsesto televisivo italiano. Una trasmissione amata da molti che ha caratterizzato i primi anni del 2000. In queste ore è circolata un’indiscrezione molto interessante che annuncerebbe il nome del nuovo conduttore della trasmissione. Pier Silvio Berlusconi avrebbe scelto proprio lui. Ecco di chi si tratta.

Se anche non tu non vedi l’ora che La Talpa torni in prima serata, forse dovresti leggere attentamente questo articolo.

Le regole del reality sono molto semplici: un gruppo di concorrenti VIP sono i sospettati del gioco, in cui però si nasconde una talpa, che boicotterà le prove e le missioni dei compagni. Lo scopo è quello di riuscire a scovarne il nome, dopo una serie di classifiche e interrogatori. Si tratta sicuramente di un reality molto amato dagli italiani, i quali possono divertirsi da casa e provare a indovinare l’identità della talpa stessa. Dopo anni e anni di assenza, finalmente La Talpa tornerà in prima serata.

In queste ore sono persino circolati i nomi dei papabili conduttori. Tutti quanti sono già impazziti sui social.

Il nome del nuovo conduttore de La Talpa scelto da Pier Silvio

Quest’anno La Talpa andrà in onda nei canali Mediaset e, proprio per questo, la scelta del conduttore è spettata proprio a Pier Silvio Berlusconi. Il nome che sembra emergere maggiormente è quello di Enrico Papi: a rivelarcelo è stato il settimanale Vero e l’indiscrezione non è certamente passata inosservata. Questa volta l’uomo non sarà infatti uno degli opinionisti dell’Isola del Famosi, al contrario dell’anno precedente, e il suo ritorno in prima serata potrebbe fare decollare nuovamente la sua carriera.

Oltre però a questo nome, qualcuno parla di altri possibili conduttori molto interessanti. Ecco chi.

Altri possibili nomi secondo l’indiscrezione

Oltre ad Enrico Papi, qualcuno ha persino parlato di Alfonso Signorini, reduce dall’ultima edizione del Grande Fratello. Tuttavia sono in molti coloro che sognano il ritorno di Paola Perego per La Talpa. La donna ha infatti condotto tre edizione della trasmissione ed è rimasta nel cuore degli aficionados. Infine, si è persino ipotizzato il nome di Silvia Toffanin, moglie di Pier Silvio e conduttrice ormai rodata.

Tuttavia rimangono delle indiscrezioni, e non si sa ancora per certo quale nome condurrà la trasmissione tanto attesa dal popolo italiano.