Edoardo Tavassi colto in fallo con Francesca Fagnani: ”Brutto e insensato” | La stroncatura spietata

Edoardo Tavassi e Francesca Fagnani colti in fallo. Gli haters non si sono certamente peritati a criticare l’uomo.

In queste ore sono apparsi i nomi di Edoardo Tavassi e quello di Francesca Fagnani assieme. Ma cosa hanno da condividere i due? La rivelazione non è piaciuta a tutti e qualcuno ha avuto da ridire. I due sono stati colti in fallo e la stroncatura è stata a dir poco spietata. Ma cosa è accaduto all’ex gieffino e alla giornalista protagonista di Belve?

È proprio vero che quando si tratta del mondo dello spettacolo, spesso e volentieri, spuntano combinazioni del tutto casuali.

In queste ore è infatti apparso più e più volte il nome di Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina, al fianco di quello della giornalista Francesca Fagnani, moglie di Enrico Mentana. La domanda che a questo punto è lecito porsi è: ma cosa fanno questi due insieme? La risposta è veramente semplice, anche se in realtà ha scatenato diverse polemiche sui social.

Sembrerebbe infatti che i due abbiano passato del tempo insieme per girare uno spot pubblicitario e che, subito dopo, siano stati colti in fallo. Ma ecco nello specifico di cosa si tratta.

Cosa c’entra la Fagnani con Edoardo Tavassi

Tra pochissimi giorni tornerà in onda la trasmissione amata dagli italiani di Francesca Fagnani: Belve. Il format, fatto da interviste molto dirette ai personaggi dello spettacolo, catalizza da anni l’interesse della Nazione. Proprio per girare lo spot pubblicitario della trasmissione Rai, la donna ha deciso di chiedere aiuto all’ex gieffino Edoardo Tavassi. L’uomo è particolarmente seguito sui social per la sua spiccata simpatia e per una gag che ama proporre abitualmente al suo pubblico.

Proprio questa sua gag è stata quindi utilizzata dalla giornalista per promuovere il suo programma Belve.

Uno degli spot Rai più brutti e insensati degli ultimi anni.

Ma perché? pic.twitter.com/QUnPjYFgmd — ApocaFede (@DrApocalypse) March 26, 2024

Lo spot pubblicitario criticato da molti

Lo spot vedrebbe la Fagnani intenta a fare una telefonata al noto conduttore Massimo Giletti, per chiedergli di partecipare al programma. Alla domanda se volesse fare un’intervista o meno, l’uomo risponde: “Posso pensarci?” Come se fosse intimorito dalla giornalista e dalle sue domande molto dirette. “È un’intervista, cosa può succedere?” , la pronta replica di Fagnani a Giletti. Ad un tratto, dopo qualche giustificazione del conduttore, appare Edoardo Tavassi. L’uomo pronuncia quindi la frase divenuta virale sui social: “Che cosa mai potrebbe succedermi, sono le ultime parole di Giletti, l’uomo che dopo l’intervista a Belve non è più riuscito a dormire..”

Nonostante l’idea divertente dietro allo spot pubblicitario, però, qualcuno scrive sui social: “Uno degli spot Rai più brutti e insensati degli ultimi anni”. Insomma, la Fagnani e Tavassi sembrano essere una coppia non compresa da tutti e criticata da molti!