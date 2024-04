Disastro Rai, noto conduttore disintegrato dopo la diretta: “È orribile” | Pubblico in rivolta

Famoso conduttore disintegrato dopo la diretta. È l’ennesimo disastro Rai che non è certamente passato inosservato al pubblico.

Nonostante la Rai sia uno dei monopoli televisivi italiani, spesso e volentieri vengono commessi degli errori non indifferenti. È successo proprio in queste ore, e un noto conduttore televisivo è stato disintegrato subito dopo la diretta. Il pubblico sembra essere in rivolta e non si sta parlando d’altro. Ma cosa è accaduto? Scopriamolo subito insieme.

Quando si tratta del palinsesto televisivo italiano, il pubblico di telespettatori è sempre molto attento e critico verso le scelte sbagliate.

D’altronde le persone hanno voglia di divertirsi, di essere intrattenute e, proprio per questo, i feedback rilasciati hanno sempre un grande valore. In queste ore, la Rai ha subito un duro attacco da un giornalista piuttosto autorevole. Ad aver alimentato la polemica è stato un conduttore decisamente noto: sui social non si sta parlando d’altro…

Ma scopriamo subito insieme nel dettaglio cosa è accaduto in queste ore in una trasmissione Rai.

Il noto conduttore disintegrato dopo BellaMa’

Ebbene sì, ad aver attirato le critiche delle persone è stata proprio la trasmissione BellaMa’, condotta attualmente dal noto Pierluigi Diaco. Nonostante il format del talent show televisivo sia molto divertente e adatto alla visione di qualsiasi generazione, qualcuno ha avuto da ridire. Sembrerebbe infatti che siano in molti a pensare che Diaco non sia adatto per la conduzione della trasmissione e qualcuno chiede addirittura che BellaMa’ sia cancellato per questo motivo.

Fatto sta che i numeri di ascolto parlano chiaro e a mostrarcelo è stato proprio il giornalista Giuseppe Candela.

Il programma è orribile, non ho stima per il conduttore ma gli ascolti sono in crescita e positivi: #bellama ieri al 7,1% di share. Va detto. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) April 4, 2024

Lo share che ha spiazzato tutti quanti

Nonostante quindi le critiche verso la trasmissione e il conduttore Pierluigi Diaco siano molte, il numero di ascolti e share parla chiaro: esattamente del 7.1%. Giuseppe Candela ha deciso quindi di commentare su X così: “Il programma è orribile, non ho stima per il conduttore ma gli ascolti sono in crescita e positivi”. Insomma, qualcuno sta quindi apprezzando la trasmissione in cui la Generazione Z si sfida contro i cosiddetti Boomer.

E tu invece cosa ne pensi? Hai mai guardato BellaMa’ o credi che sia una trasmissione da togliere dal palinsesto televisivo Rai?