Trancio di tonno in crosta di sesamo: il secondo croccante e gustoso che conquista il palato | Come in ristorante

Stanco di spendere tanto e goderti poco per il solito sushi? Questa ricetta fai-da-te è alla portata di tutti: ecco il tonno in crosta!

Il tonno in crosta di sesamo è una deliziosa alternativa al sushi tradizionale, che offre una combinazione di morbidezza, semplicità e gusto in un unico piatto.

Con pochi ingredienti e una preparazione semplice, questo piatto tipico della cucina fusion conquisterà il palato di tutti i tuoi ospiti, garantendo un’esperienza culinaria memorabile.

Se sei alla ricerca di un’alternativa fresca e deliziosa al (costoso) sushi da asporto, allora questa ricetta fa proprio al caso tuo.

Provalo la prossima volta che desideri sorprendere i tuoi commensali con qualcosa di diverso e fresco!

Il secondo che conquista ogni palato (e si prepara in fretta)

Preparare un trancio di tonno fresco, tenero e goloso è più semplice di quanto si possa pensare e il risultato finale sarà in grado di conquistare il palato di tutti i tuoi ospiti. La combinazione di ingredienti freschi e di alta qualità unita alla semplicità della preparazione rende questo piatto perfetto per molte occasioni diverse, che si tratti di una cena in famiglia o di un incontro tra amici. Per preparare il tonno in crosta di sesamo, avrai bisogno di pochi ingredienti di base:

4 filetti di tonno fresco (circa 700 g): Assicurati di scegliere del tonno fresco di alta qualità per ottenere il miglior risultato possibile;

(circa 700 g): Assicurati di scegliere del tonno fresco di per ottenere il miglior risultato possibile; 1 limone : Utilizzalo per aggiungere un tocco di freschezza al condimento;

: Utilizzalo per aggiungere un tocco di freschezza al condimento; 4 cucchiai di olio extravergine d’oliva : L’olio d’oliva conferirà al tonno un sapore ricco e un tocco di grasso sano;

: L’olio d’oliva conferirà al tonno un sapore ricco e un tocco di grasso sano; Semi di sesamo q.b. : I semi di sesamo creano una crosta croccante e aromatica intorno al tonno;

: I semi di sesamo creano una crosta croccante e aromatica intorno al tonno; Sale e pepe q.b. : Per aggiustare il sapore del piatto;

: Per aggiustare il sapore del piatto; Puoi arricchire il piatto con della rucola fresca, pomodorini e glassa di aceto balsamico per un tocco finale di sapore.

Segui pochi passaggi per un tonno come al ristorante

Segui questi semplici passaggi per preparare il tuo tonno in crosta di sesamo:

Preparazione del condimento: Inizia preparando il condimento mescolando l’olio extravergine d’oliva con il succo di limone, il sale e il pepe. Mescola bene fino a ottenere un’emulsione omogenea. Panatura e cottura del tonno: Passa i filetti di tonno nel condimento preparato, assicurandoti che siano ben ricoperti su entrambi i lati. Successivamente, passali nei semi di sesamo, premendo leggermente per far aderire i semi al pesce. Cuoci il tonno su una piastra calda a fiamma media per circa 4 minuti per lato, regolandoti in base allo spessore del tonno. È importante non prolungare troppo la cottura per evitare che il pesce diventi troppo secco. Presentazione: Una volta cotto, trasferisci il tonno su un tagliere e taglialo a fette spesse. Adagia le fette di tonno su un piatto da portata contornato da rucola fresca e pomodorini. Se desideri, puoi aggiungere un filo di glassa all’aceto balsamico per un tocco finale di sapore in più. Buon appetito!