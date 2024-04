Affettati vegetali ritirati dagli scaffali, il rischio di allergia è concreto | L’allarme della nota azienda italiana

Allerta alimentare per una nota azienda di alternative vegetali: prodotti ritirati dagli scaffali causa allergeni, ecco tutti i dettagli.

L’ultima ondata di ritiri di affettati vegetali dagli scaffali dei supermercati italiani ha sollevato gravi preoccupazioni riguardo alla sicurezza alimentare e al rischio di allergie.

Una nota azienda italiana, coinvolta nel richiamo dei prodotti, ha lanciato un allarme che ha attirato l’attenzione di consumatori ed esperti del settore.

Il sito Il Fatto Alimentare, noto per il suo impegno nella lotta contro i rischi alimentari, ha segnalato l’incidente, mettendo in evidenza la necessità di una maggiore trasparenza e vigilanza nell’industria alimentare.

Vediamo assieme quale azienda si è resa protagonista di quanto accaduto e quali sono stati i lotti ritirati.

Rischio di allergeni nella confezione, ritiro immediato

NaturaSì, una rinomata catena specializzata nel biologico, ha recentemente segnalato un avviso di richiamo da parte del produttore per due affettati vegetali, i Petali di grano a marchio CosìBio di Golfera. Il richiamo è stato emesso a causa della presenza non dichiarata degli allergeni senape e sesamo nell’ingrediente fibra di psyllium. Questo avviso di richiamo ha suscitato preoccupazione tra i consumatori, specialmente quelli con allergie alimentari.

Il richiamo è stato emesso in seguito alla scoperta degli allergeni non dichiarati nella fibra di psyllium, un ingrediente utilizzato in diversi prodotti alimentari. Questa non è la prima volta che si verifica un caso del genere; diversi altri prodotti sono stati richiamati per lo stesso motivo, portando l’attenzione sulle pratiche di produzione e sull’etichettatura accurata degli alimenti. A scopo precauzionale, Golfera ha raccomandato a tutte le persone allergiche al sesamo e/o alla senape di astenersi dal consumare gli affettati vegetali con i lotti e i termini minimi di conservazione indicati. Tuttavia, non ci sono rischi per i consumatori che non sono allergici a tali ingredienti.

I lotto “incriminati”: ecco tutti i dettagli

I prodotti soggetti al richiamo includono i seguenti: Petali grano barbabietola bacche sambuco CosìBio, con numeri di lotto 43221A05 e 704197 e termine minimo di conservazione (TMC) 17/05/2024; e Petali grano ceci limone curcuma CosìBio, con numero di lotto 42913A06 e TMC 17/05/2024. Questi affettati vegetali sono stati prodotti dall’azienda Golfera in Lavezzola Spa, situata in via dell’Industria, 6/8, a Lavezzola, in provincia di Ravenna (marchio di identificazione IT 955L CE).

Questo richiamo mette in luce l’importanza di un’adeguata comunicazione e trasparenza da parte dei produttori alimentari per garantire la sicurezza dei consumatori. Inoltre, sottolinea l’importanza per i consumatori di prestare attenzione alle etichette degli alimenti, specialmente se si hanno allergie alimentari note. Mentre NaturaSì e Golfera lavorano per affrontare questa situazione e garantire la sicurezza dei consumatori, è essenziale che i consumatori stessi rimangano vigili e informati riguardo agli avvisi di richiamo e alle informazioni sugli ingredienti negli alimenti che acquistano.