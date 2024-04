Roma – Centocelle, le immagini raggelanti scatenano la polemica furibonda: “… sono esseri inferiori”

In queste ore qualcuno ha deciso di scatenare una polemica su un fatto accaduto a Roma, Centocelle. Ecco cosa è accaduto.

Durante la giornata conclusiva del Ramadan a Roma, precisamente a Centocelle, è avvenuta una vicenda particolare che non è passata inosservata. Qualcuno ha deciso quindi commentare l’accaduto e di criticare fortemente coloro che hanno deciso di celebrare quel momento nelle vie delle città. In queste ore non si è sentito parlare d’altro, vediamo quindi nel dettaglio cosa è accaduto.

In questi giorni si è vista la conclusione del Ramadan, nonché il nono mese dell’anno secondo il calendario islamico.

Durante la celebrazione finale, moltissimi uomini e donne si sono spostati in strada per pregare Allah. In particolar modo a Roma, centinaia di persone hanno deciso di concludere così il Ramadan. Nonostante però la legge italiana garantisca e permetta ai due milioni di mussulmani residenti in Italia di praticare la propria religione, qualcuno ha avuto comunque da ridire.

Ecco infatti nel dettaglio le parole dell’esponente di Fratelli d’Italia, Fabio Rampelli. Il politico, infatti, non ha apprezzato minimamente le modalità dei festeggiamenti.

Cosa è accaduto a Centocelle prima della polemica furibonda

In queste ore sono diventate virali delle immagini ritraenti diverse donne mussulmane rinchiuse in un recinto fuori dalla Mecca di Centocelle per pregare Allah. Fabio Rampelli ha deciso di commentare così la vicenda: “Una rete da pollaio con telo oscurante impedisce loro di guardare nel settore dei fedeli in preghiera, perché sono degli essere inferiori e non devono avere accesso né diretto né indiretto alla fede.” Un commento che ha sicuramente avuto l’approvazione di molti ma, allo stesso tempo, l’indignazione di una buona parte di persone.

Oltre però a questa differenziazione tra uomo e donna, Fabio Rampelli ha voluto evidenziare un altro aspetto piuttosto controverso.

L’obiezione del politico Rampelli

Secondo Rampelli di Fratelli d’Italia, la libertà religiosa, domestica ed individuale di queste persone non deve assolutamente andare ad intaccare quella altrui. “Nella sua casa, nella sede di un’associazione o nella grande Moschea di Monte Antenne..” – ha cercato di spiegare il politico – “Ma qui siamo in Piazza dei Mirti, nel suolo della Repubblica Italiana, dove a nessuno dovrebbe essere consentito di violare le sue leggi.. Rischiando poi di indurre il cittadino a comportarsi in modo analogo.”

Secondo Rampelli, la reclusione delle donne mussulmane dentro al recinto è stata una scelta moralmente scorretta. Proprio per questo, l’uomo ha invitato le “femministe di sinistra” a prendere una posizione al riguardo e di non far finta di niente.

Insomma, una grossa polemica che ha coinvolto l’opinione di molti. E tu da che parte stai?